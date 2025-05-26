Kara yollarında dikkat! Birçok güzergahta çalışmalar sürüyor
Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki otoyol ve devlet yollarında sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüleri uyardı. Birçok güzergahta trafik akışı farklı yönlerden çift yönlü sağlanıyor, bazı tünel ve şeritlerde ise geçici kapanmalar uygulanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı yol durumu bültenine göre, Türkiye genelinde pek çok noktada yol yapım ve bakım çalışmaları sürdürülüyor. Bu çalışmalar kapsamında ulaşımda geçici yönlendirmeler ve şerit daraltmaları uygulanıyor.
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu’nun Malkara-Çanakkale kesimi 18-19. kilometrelerinde yürütülen bakım çalışmaları nedeniyle Malkara yönüne gidiş, diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
KÖPRÜLER VE TÜNELLERDE GEÇİCİ DÜZENLEMELER
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün Ankara-İstanbul istikametinde yapılan bakım çalışması nedeniyle bant aktarımı yapıldı. Ulaşım, İstanbul-Ankara yönünden çift yönlü olarak devam ediyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu’nun 1-12. kilometreleri arasında Marina bağlantı yolu ile Güzelbahçe Kavşağı arasındaki ışıklandırma çalışmaları kapsamında, her gece 00.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılacak. Bu saatlerde ulaşım sağ şeritten sürdürülecek.
BÖLGESEL YOLLARDA ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Sakarya-Bilecik yolunun 29-32. kilometreleri arasında Bilecik yönü trafiğe kapatıldı. Araçlar Sakarya istikametinden çift yönlü olarak yönlendiriliyor.
Yerköy-Delice yolunun 0-4. kilometrelerindeki çalışmalarda, bölünmüş yolun bir şeridi kullanılarak çift yönlü ulaşım sağlanıyor.
Havza-Vezirköprü yolunun 31-33. kilometreleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım eski servis yolundan devam ediyor.
Kumluca-Kemer-Antalya yolu üzerindeki dört farklı tünelde (Orhan Büyükalp, Altan Ayağ, Adnan Sezgin ve Phaselis tünelleri) saat 09.00-17.00 arasında bakım çalışmaları yapılacak. Sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri isteniyor.
Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt bölünmüş yolunun 15-18. kilometreleri arasında Batman-Siirt yönünde ulaşım sağ şeritten çift yönlü olarak sağlanıyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa yönünde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı