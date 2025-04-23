Kara yollarında dikkat! Bu bölgelerde trafiğe kapatma ve kontrollü geçişler var

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, TEM Otoyolu’nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları arasında (86-91. kilometreler) üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım Edirne yönünden çift yönlü olarak sağlanıyor.

İZMİR YOLUNDA BANT AKTARIMI

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Saruhanlı-Turgutlu kavşakları arasında (0-8. kilometreler) üstyapı bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple İzmir yönünde bant aktarımı yapılarak trafik, diğer şeritten çift yönlü şekilde akıyor.

DEPREM HASARINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

TAG Otoyolu’nun Aslanlı Tüneli ile Nurdağı Kavşağı arasında, deprem sonrası hasarları gidermek için sürdürülen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Adana istikametinden kontrollü ve çift yönlü veriliyor.

ELMALI-FİNİKE YOLU GÜN İÇİ KAPANACAK

Elmalı-Finike yolunun 0-1. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları nedeniyle 10.00-17.00 saatleri arasında trafik belirli aralıklarla kapatılacak. Sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmeleri öneriliyor.

İÇ ANADOLU’DA BİRÇOK GÜZERGÂHTA KISITLAMA

Kırıkkale-Konya yolu Bahşili-Karakeçili-Kulu ayrımında (28-33. km) toprak işleri nedeniyle Konya yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer şeritten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Yozgat-Kırıkkale yolu 68-71. kilometreleri arasındaki çalışmalardan dolayı trafik, bölünmüş yolun tek şeridinden çift yönlü akıyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU’DA KONTROLLÜ TRAFİK

Malatya-Gölbaşı devlet yolu 16-19. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü şekilde ilerliyor.

Diyarbakır-Mardin yolu 8-11. kilometreleri arasında yapım çalışmaları devam ederken ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

TRABZON VE ERMENEK GÜZERGÂHLARINDA TEK ŞERİT

Trabzon-Maçka yolu 3-25. kilometrelerinde fiber optik altyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım her iki yönde tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Ermenek-Mut yolu 10-37. kilometreleri arasında ise yol yapım çalışmaları kapsamında geçişler kontrollü şekilde devam ediyor.