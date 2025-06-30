Kara yollarında dikkat! Bu güzergahlarda çalışmalar var, trafik kontrollü akıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki birçok önemli yol güzergahında süren bakım, onarım ve yapım çalışmaları nedeniyle sürücüleri uyardı. Çalışmaların devam ettiği bölgelerde ulaşım bazı noktalarda kontrollü, tek yönlü veya alternatif istikametlerden sağlanıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kara yollarında dikkat! Bu güzergahlarda çalışmalar var, trafik kontrollü akıyor
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Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu'nun 11-13. kilometreleri arasında (Bolu Doğu-Bolu Batı kavşakları) İstanbul yönünde gerçekleştirilen üstyapı onarım çalışması nedeniyle trafik, Ankara istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak veriliyor. Bu süreçte Ankara yönünde 1, İstanbul yönünde 2 şerit trafiğe açık durumda.

Avrupa Otoyolu'nda ise Çerkezköy-Çorlu kavşakları arasındaki 158-163. kilometrelerde yapılan onarım çalışmaları sebebiyle Edirne istikameti trafiğe kapatılmış olup, araç geçişleri İstanbul istikametinden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun 0-4. kilometrelerinde (Karasu-Akyazı kavşakları) İstanbul-Ankara yönündeki çalışmalar nedeniyle, trafik Ankara-İstanbul yönünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Havsa-Edirne Doğu kavşakları arasında, İstanbul yönü tamamen trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım diğer yönden iki yönlü olarak devam ediyor. Ayrıca çalışmalar 24 saat esasına göre sürdürülüyor.

BÖLGESEL YOLLARDA DA YOĞUN ÇALIŞMA VAR

Muratlı-Tekirdağ yolunun 11-14. kilometrelerinde yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Bergama-Soma yolunun 16-22. kilometreleri arasında asfaltlama nedeniyle sağ şerit kapatıldı, trafik sol şeritten kontrollü olarak akıyor.

Yozgat-Alaca yolunun 0-5. kilometrelerinde, ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Cide-Şenpazar-Ağlı yolunun 54-55. kilometrelerinde sürdürülen patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları çağrısı yapıldı. Bu bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Benzer şekilde, Hafik-Zara yolunun 29-30. kilometrelerinde üstyapı onarımı yapılırken sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Trabzon-Maçka-Torul yolunun 23-28. kilometreleri arasında yürütülen onarım çalışmaları nedeniyle yol kısa süreli aralıklarla trafiğe kapatılıyor. Ulaşım, bu kesimde tek şeritten kontrollü olarak sağlanmakta.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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