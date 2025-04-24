Kara yollarında dikkat! Bu güzergahlarda dikkatli olun!

Karayolları Genel Müdürlüğü, ülke genelinde devam eden yol yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle sürücüleri uyardı. Onlarca güzergahta trafik akışı yavaşlatıldı veya tek şeride düşürüldü. Plan yapanlar güzergahlarını gözden geçirmeli.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kara yollarında dikkat! Bu güzergahlarda dikkatli olun!
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Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasında (6-9. km) üstyapı onarım çalışmaları 12 Mayıs’a kadar sürecek. Bu kesimde ulaşım, otoyolun Gaziantep istikametinden çift yönlü sağlanıyor.

KONYA-AFYONKARAHİSAR YOLUNDA KAVŞAK YAPIMI

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometreleri arasında, Sızma Mahallesi mevkisinde, Konya Çevre Yolu Köprülü Kavşağı’nın yapımına devam ediliyor. Sürücülerin bu alanda trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

KARASU-KOCAALİ YOLUNDA ULAŞIM TEK ŞERİTTEN

Sakarya’daki Karasu-Kocaali yolunun 11-16. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

KIRŞEHİR-ANKARA YOLUNDA GEÇİŞLER BİR ŞERİTTEN

Kırşehir-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde süren yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir şeridinden iki yönlü sağlanıyor. Bu alanda sürücülerden dikkatli ve yavaş seyretmeleri isteniyor.

ALANYA-GAZİPAŞA YOLUNDA PATLATMALI KAZI

Antalya’daki Alanya-Gazipaşa-5. Bölge Hududu yolunun 11-13. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle yol, 12.00-13.00 saatleri arasında aralıklarla trafiğe kapatılacak.

BURSA-ANKARA YOLUNDA KONTROLLÜ TRAFİK

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 32-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Bursa-Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı. Ulaşım, karşı istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

MUĞLA-ORTACA YOLUNDA HASTANE KAVŞAĞI ÇALIŞMASI

Muğla-Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 48-49. kilometreleri arasında yer alan Ortaca Devlet Hastanesi Kavşağı’nda süren çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü veriliyor.

ELAZIĞ-MADEN YOLUNDA ÜSTYAPI YENİLEME

Elazığ-Maden-Diyarbakır yolunun 69-70. kilometrelerinde, Maden şehir geçişinde üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Sürücüler bu bölgede dikkatli olmalı, trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

HASSA-KIRIKHAN YOLUNDA ONARIM

Hatay’daki Hassa-Kırıkhan yolunun 36-38. kilometreleri arasında (Güzelce Karakolu mevkisi) üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle trafik, karşı şeritten kontrollü şekilde ilerliyor.

RİZE’DE TÜNEL ÇALIŞMALARI

İyidere-Rize-Çayeli-Pazar yolunun 43-53. kilometreleri arasındaki Çayeli, Pazar-1, Pazar-2 ve Pazar tünellerinde saat 17.00’ye kadar sürecek elektrik ve elektronik sistem bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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