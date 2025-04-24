Kara yollarında dikkat! Bu güzergahlarda dikkatli olun!

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasında (6-9. km) üstyapı onarım çalışmaları 12 Mayıs’a kadar sürecek. Bu kesimde ulaşım, otoyolun Gaziantep istikametinden çift yönlü sağlanıyor.

KONYA-AFYONKARAHİSAR YOLUNDA KAVŞAK YAPIMI

Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometreleri arasında, Sızma Mahallesi mevkisinde, Konya Çevre Yolu Köprülü Kavşağı’nın yapımına devam ediliyor. Sürücülerin bu alanda trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

KARASU-KOCAALİ YOLUNDA ULAŞIM TEK ŞERİTTEN

Sakarya’daki Karasu-Kocaali yolunun 11-16. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

KIRŞEHİR-ANKARA YOLUNDA GEÇİŞLER BİR ŞERİTTEN

Kırşehir-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde süren yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir şeridinden iki yönlü sağlanıyor. Bu alanda sürücülerden dikkatli ve yavaş seyretmeleri isteniyor.

ALANYA-GAZİPAŞA YOLUNDA PATLATMALI KAZI

Antalya’daki Alanya-Gazipaşa-5. Bölge Hududu yolunun 11-13. kilometrelerinde patlatmalı kazı çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle yol, 12.00-13.00 saatleri arasında aralıklarla trafiğe kapatılacak.

BURSA-ANKARA YOLUNDA KONTROLLÜ TRAFİK

İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunun 32-38. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Bursa-Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı. Ulaşım, karşı istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

MUĞLA-ORTACA YOLUNDA HASTANE KAVŞAĞI ÇALIŞMASI

Muğla-Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 48-49. kilometreleri arasında yer alan Ortaca Devlet Hastanesi Kavşağı’nda süren çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü veriliyor.

ELAZIĞ-MADEN YOLUNDA ÜSTYAPI YENİLEME

Elazığ-Maden-Diyarbakır yolunun 69-70. kilometrelerinde, Maden şehir geçişinde üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Sürücüler bu bölgede dikkatli olmalı, trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

HASSA-KIRIKHAN YOLUNDA ONARIM

Hatay’daki Hassa-Kırıkhan yolunun 36-38. kilometreleri arasında (Güzelce Karakolu mevkisi) üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle trafik, karşı şeritten kontrollü şekilde ilerliyor.

RİZE’DE TÜNEL ÇALIŞMALARI

İyidere-Rize-Çayeli-Pazar yolunun 43-53. kilometreleri arasındaki Çayeli, Pazar-1, Pazar-2 ve Pazar tünellerinde saat 17.00’ye kadar sürecek elektrik ve elektronik sistem bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.