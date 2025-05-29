Kara yollarında dikkat! Bu güzergahlarda trafik yavaşlayacak

Trakya'da sürücüler için önemli bir uyarı geldi. TEM Otoyolu’nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları arasındaki 75-80. kilometrelerde yapılan üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne yönü tamamen trafiğe kapatıldı. Ulaşım, İstanbul yönünden çift yönlü olarak sağlanıyor. Bu güzergahı kullanacak sürücüler, özellikle yoğun saatlerde alternatif yolları tercih etmeli.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 1-14. kilometrelerinde, marina bağlantı yolu ile Güzelbahçe Kavşağı arasında devam eden ışıklandırma çalışmaları kapsamında, her gece 00.00-05.00 saatleri arasında Çeşme yönündeki sol ve orta şeritler trafiğe kapatılacak. Bu saatlerde ulaşım sağ şeritten devam edecek.

Antalya’da, Kumluca-Kemer-Antalya yolu üzerinde yer alan Orhan Büyükalp, Altan Ayağ, Adnan Sezgin ve Phaselis tünellerinde 09.00-17.00 saatleri arasında bakım çalışmaları yapılacak. Ulaşım kontrollü olarak sağlanacak, sürücülerin dikkatli olması isteniyor.

Karadeniz bölgesinde, Ardeşen-Fındıklı-Arhavi yolunun 30. kilometresinde bulunan Kıyıcık Tüneli'nde iki yönlü olarak elektrik ve elektronik sistem bakım çalışmaları yürütülüyor. Saat 17.00’ye kadar ulaşım tek şeritten ve kontrollü biçimde verilecek.

TAG Otoyolu’nun Yılankale-Ceyhan kavşakları arasındaki 0-2. kilometrelerde ve Samsun-Ordu yolunun 1-9. kilometrelerinde devam eden üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücüler dikkatli ilerlemeli. Beyşehir-Isparta yolunun 25-44. kilometreleri ve Kırıkkale-Konya yolunun 28-33. kilometreleri arasında da yapım çalışmaları nedeniyle bazı yönler trafiğe kapatılarak, alternatif yönlerden iki yönlü ulaşım sağlanıyor.

Kayseri-Niğde yolunun 2-8. kilometreleri arasında yürütülen yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülere, bölünmüş yolun sadece bir bölümünden iki yönlü geçiş izni veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolu üzerinde, 39-42. kilometrelerde sanat yapıları, kavşak düzenlemesi ve üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu bölgedeki trafik, yine tek bir bölümden çift yönlü olarak gerçekleştiriliyor.