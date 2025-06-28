Kara yollarında dikkat! İşte kapatılan güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Türkiye genelinde devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürücülerin dikkatini gerektiriyor. Bazı güzergahlar tamamen trafiğe kapatılırken, bazı noktalarda ise ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kara yollarında dikkat! İşte kapatılan güzergahlar
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TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları arasındaki 0-11. kilometrelerinde başlatılan üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti, belirli kesimlerde trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Ankara yönünden iki yönlü olarak devam ettiriliyor. 

TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasında yer alan 16-18. kilometrelerinde ise derz değişimi ve üstyapı yenileme çalışmaları sürüyor. Bu kesimde ulaşım, Gaziantep-Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Yapım çalışmaları sadece otoyollarla sınırlı kalmıyor. Diğer önemli karayollarındaki durum şöyle:

Düzce-Akçakoca yolu (16-17. kilometre): Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan ve kontrollü şekilde sağlanıyor.

Bergama-Soma yolu (12-17. kilometre): BSK (bitümlü sıcak karışım) çalışmaları sebebiyle yolun sağ şeridi trafiğe kapatıldı. Ulaşım, sol şeritten iki yönlü devam ediyor.

Yozgat-Kırıkkale yolu (68-69. kilometre): Yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Çavdır-Tefenni yolu (0-5. kilometre): Yol yapım çalışmaları sürüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi isteniyor.

İnegöl-Bozüyük yolu (32-38. kilometre): Yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Karabük-Eskipazar yolu (34-35. kilometre): Kavşak düzenleme çalışmaları kapsamında ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor.

Diyarbakır-Mardin yolu (8-11. kilometre): Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun sadece bir kısmından iki yönlü veriliyor.

Ağrı-Doğubayazıt yolu (28-31. kilometre): Sağ şerit trafiğe kapatılmış durumda, ulaşım diğer şeritten iki yönlü sağlanıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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