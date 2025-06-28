Kara yollarında dikkat! İşte kapatılan güzergahlar

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları arasındaki 0-11. kilometrelerinde başlatılan üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti, belirli kesimlerde trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Ankara yönünden iki yönlü olarak devam ettiriliyor.

TAG (Tarsus-Adana-Gaziantep) Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasında yer alan 16-18. kilometrelerinde ise derz değişimi ve üstyapı yenileme çalışmaları sürüyor. Bu kesimde ulaşım, Gaziantep-Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Yapım çalışmaları sadece otoyollarla sınırlı kalmıyor. Diğer önemli karayollarındaki durum şöyle:

Düzce-Akçakoca yolu (16-17. kilometre): Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan ve kontrollü şekilde sağlanıyor.

Bergama-Soma yolu (12-17. kilometre): BSK (bitümlü sıcak karışım) çalışmaları sebebiyle yolun sağ şeridi trafiğe kapatıldı. Ulaşım, sol şeritten iki yönlü devam ediyor.

Yozgat-Kırıkkale yolu (68-69. kilometre): Yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Çavdır-Tefenni yolu (0-5. kilometre): Yol yapım çalışmaları sürüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi isteniyor.

İnegöl-Bozüyük yolu (32-38. kilometre): Yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Karabük-Eskipazar yolu (34-35. kilometre): Kavşak düzenleme çalışmaları kapsamında ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor.

Diyarbakır-Mardin yolu (8-11. kilometre): Yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun sadece bir kısmından iki yönlü veriliyor.

Ağrı-Doğubayazıt yolu (28-31. kilometre): Sağ şerit trafiğe kapatılmış durumda, ulaşım diğer şeritten iki yönlü sağlanıyor.