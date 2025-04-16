Kara yollarında dikkat! İşte sürücüleri bekleyen yol çalışmaları

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Saruhanlı-Turgutlu kavşakları arasında (0-8. km) üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. İzmir istikametinde bant aktarımı yapılırken, ulaşım karşı yönden iki yönlü olarak sağlanıyor.

AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU TRAFİĞE KISITLI

Aydın-Denizli Otoyolu’nun 9-13. kilometrelerinde yürütülen üstyapı çalışmaları nedeniyle Aydın yönü araç trafiğine kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım, Denizli yönünden iki yönlü olarak devam ediyor.

BERGAMA-SOMA YOLUNDA ASFALT MESAİSİ

Bergama-Soma yolunun 7-9. kilometreleri arasında asfaltlama çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından çift yönlü gerçekleştiriliyor.

KONYA-KARAMAN YOLUNDA SERVİS YOLU KULLANILACAK

Konya-Karaman-Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometreleri arasında yer alan Kaşınhanı Köprülü Kavşağı’nda bakım çalışmaları yapılıyor. Çumra-Karaman yönüne seyahat edecek sürücülerin servis yoluna yönlendirilmesi gerekiyor.

ALANYA-GAZİPAŞA YOLU GEÇİCİ OLARAK KAPANACAK

Alanya-Gazipaşa yolunun 11-13. kilometreleri arasında patlatmalı kazı çalışması yapılacak. Bu kapsamda 12.00 ile 13.00 saatleri arasında yol, aralıklarla trafiğe kapatılacak. Yeşilöz-Kahyalar güzergahı alternatif yol olarak belirlendi.

BALIKESİR VE SAKARYA’DA YAN YOLLARDA ULAŞIM

Balıkesir-Kepsut yolunun 4-6. kilometrelerinde sürdürülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Bekirpaşa-Otoyol Kavşağı D-100 bağlantı yolunun 4-5. kilometrelerinde ise Kozluk Köprüsü’ndeki çalışmalar nedeniyle Sakarya-Düzce yönü trafiğe kapatılarak ulaşım yan yollardan sağlanıyor.

ANKARA-KAMAN YOLUNDA YÖN DEĞİŞİKLİĞİ

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 42-48. kilometreleri arasındaki bakım çalışmaları sebebiyle Bala-Karakeçili-Kaman yönü ulaşıma kapatıldı. Trafik, Kaman-Karakeçili-Bala yönüne çevrilerek iki yönlü veriliyor.

ERZİNCAN VE TRABZON’DA TRAFİĞE DÜZENLEME

Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 21. kilometresindeki zemin çökmesi nedeniyle Refahiye-Erzincan yönündeki iki şerit trafiğe kapatıldı. Araç geçişleri, karşı yönden çift yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresinde bulunan Araklı Tüneli’nin her iki tüpünde yapılacak bakım çalışmaları sebebiyle saat 17.00’ye kadar ulaşım servis yolundan gerçekleştirilecek.