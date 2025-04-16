Kara yollarında dikkat! İşte sürücüleri bekleyen yol çalışmaları
Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüleri uyardı. Birçok ana arterde ulaşım kontrollü sağlanıyor, bazı kesimlerde ise yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı. İşte 16 Nisan itibarıyla yol durumu…
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun Saruhanlı-Turgutlu kavşakları arasında (0-8. km) üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. İzmir istikametinde bant aktarımı yapılırken, ulaşım karşı yönden iki yönlü olarak sağlanıyor.
AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU TRAFİĞE KISITLI
Aydın-Denizli Otoyolu’nun 9-13. kilometrelerinde yürütülen üstyapı çalışmaları nedeniyle Aydın yönü araç trafiğine kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım, Denizli yönünden iki yönlü olarak devam ediyor.
BERGAMA-SOMA YOLUNDA ASFALT MESAİSİ
Bergama-Soma yolunun 7-9. kilometreleri arasında asfaltlama çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından çift yönlü gerçekleştiriliyor.
KONYA-KARAMAN YOLUNDA SERVİS YOLU KULLANILACAK
Konya-Karaman-Ereğli çevre yolunun 13-14. kilometreleri arasında yer alan Kaşınhanı Köprülü Kavşağı’nda bakım çalışmaları yapılıyor. Çumra-Karaman yönüne seyahat edecek sürücülerin servis yoluna yönlendirilmesi gerekiyor.
ALANYA-GAZİPAŞA YOLU GEÇİCİ OLARAK KAPANACAK
Alanya-Gazipaşa yolunun 11-13. kilometreleri arasında patlatmalı kazı çalışması yapılacak. Bu kapsamda 12.00 ile 13.00 saatleri arasında yol, aralıklarla trafiğe kapatılacak. Yeşilöz-Kahyalar güzergahı alternatif yol olarak belirlendi.
BALIKESİR VE SAKARYA’DA YAN YOLLARDA ULAŞIM
Balıkesir-Kepsut yolunun 4-6. kilometrelerinde sürdürülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.
Bekirpaşa-Otoyol Kavşağı D-100 bağlantı yolunun 4-5. kilometrelerinde ise Kozluk Köprüsü’ndeki çalışmalar nedeniyle Sakarya-Düzce yönü trafiğe kapatılarak ulaşım yan yollardan sağlanıyor.
ANKARA-KAMAN YOLUNDA YÖN DEĞİŞİKLİĞİ
Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 42-48. kilometreleri arasındaki bakım çalışmaları sebebiyle Bala-Karakeçili-Kaman yönü ulaşıma kapatıldı. Trafik, Kaman-Karakeçili-Bala yönüne çevrilerek iki yönlü veriliyor.
ERZİNCAN VE TRABZON’DA TRAFİĞE DÜZENLEME
Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 21. kilometresindeki zemin çökmesi nedeniyle Refahiye-Erzincan yönündeki iki şerit trafiğe kapatıldı. Araç geçişleri, karşı yönden çift yönlü sağlanıyor.
Trabzon-Rize yolunun 26. kilometresinde bulunan Araklı Tüneli’nin her iki tüpünde yapılacak bakım çalışmaları sebebiyle saat 17.00’ye kadar ulaşım servis yolundan gerçekleştirilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı