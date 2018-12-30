Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nda Işıkkent gişe alanının Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürülmesi çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle 18 Ocak'a kadar otoyolun İzmir-Aydın yönünde trafik diğer yöne aktarılarak, ulaşım 1,5 kilometrelik bölümde gidiş-geliş olarak gerçekleştirilecek.
Bursa çevre otoyolunun Turanköy kavşağı-Yenişehir ayrım yolunun 3. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa-İnegöl yolundan sağlanacak.
Tosya-Osmancık-Merzifon devlet yolunun 32-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Konya-Seydişehir yolunun 12-74. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Antakya-Yayladağı-Suriye sınırı yolunun 36-37, 45-46 ile 48-51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İstanbul-Gebze-İzmit yolunun Topçular kavşağında köprü derz onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Torul-Gümüşhane-Bayburt yolunun 54-56 ile 60-63. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.
Altınova-Aliağa-İzmir yolunun 48-50. kilometrelerinde otoyol yapım projesi kapsamında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nda Işıkkent gişe alanının Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürülmesi çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle 18 Ocak'a kadar otoyolun İzmir-Aydın yönünde trafik diğer yöne aktarılarak, ulaşım 1,5 kilometrelik bölümde gidiş-geliş olarak gerçekleştirilecek.