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Kara yollarında durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nda Işıkkent gişe alanının Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürülmesi çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle 18 Ocak'a kadar otoyolun İzmir-Aydın yönünde trafik diğer yöne aktarılarak, ulaşım 1,5 kilometrelik bölümde gidiş-geliş olarak gerçekleştirilecek.

Bursa çevre otoyolunun Turanköy kavşağı-Yenişehir ayrım yolunun 3. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa-İnegöl yolundan sağlanacak.

Tosya-Osmancık-Merzifon devlet yolunun 32-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Konya-Seydişehir yolunun 12-74. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Antakya-Yayladağı-Suriye sınırı yolunun 36-37, 45-46 ile 48-51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İstanbul-Gebze-İzmit yolunun Topçular kavşağında köprü derz onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Torul-Gümüşhane-Bayburt yolunun 54-56 ile 60-63. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.

Altınova-Aliağa-İzmir yolunun 48-50. kilometrelerinde otoyol yapım projesi kapsamında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #son durum #kara yolları
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