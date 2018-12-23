Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, montaj çalışması nedeniyle 24-25 Aralık'ta Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Osmangazi Köprüsü istikametinden İstanbul istikametine katılımı sağlayan kavşak kolu trafiğe kapatılacak. İstanbul istikametine gidecek sürücüler, TEM Otoyolu'nun Dilova kavşağını kullanıyor.
Bursa Çevre Otoyolu Turanköy Kavşağı-Yenişehir ayrımının 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmalarına başlanılacak. Bu nedenle Turanköy-Yenişehir ayrımında 14 Nisan 2019'a kadar Ankara gidiş istikameti 3 şerit olarak trafiğe kapatılacak. Trafik akışı Bursa-İnegöl yolundan sağlanacak.
Çanakkale-İzmir devlet yolunun 48-50. kilometrelerinde Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyol yapım projesi kapsamında bölünmüş yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten çift yönlü veriliyor.
Nevşehir-Niğde yolunun 6-10. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanacak.
Anamur-Aydın yolunda Aydıncık geçişinde 51-54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü yapılıyor.
Zigana-Kalkanlı Torul il yolu 13. kilometresindeki yol yapım çalışması nedeniyle 31 Aralık'a kadar trafik tek şeritten kontrollü sağlanacak.
Burdur-Antalya devlet yolunun 0. ve 4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle geliş şeridi trafiğe kapatıldı. Ulaşım Burdur-Antalya şeridinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Balıkesir-Edremit yolunun 16-17. kilometrelerinde otoyol yapım çalışmaları nedeniyle bugün her iki yönde birer şerit trafiğe kapatıldı.
Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, montaj çalışması nedeniyle 24-25 Aralık'ta Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Osmangazi Köprüsü istikametinden İstanbul istikametine katılımı sağlayan kavşak kolu trafiğe kapatılacak. İstanbul istikametine gidecek sürücüler, TEM Otoyolu'nun Dilova kavşağını kullanıyor.