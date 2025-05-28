Kara yollarında kritik uyarı: Birçok güzergahta çalışmalar sürüyor
Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin farklı noktalarında devam eden yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok güzergah için sürücüleri uyardı. İşte çalışmaların devam ettiği bölgeler...
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı yol durumu bültenine göre, İzmit-Yalova yolunun 38-39. kilometreleri arasında, saat 22.00 ile 06.00 arasında bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bu süreçte trafik kontrollü bir şekilde yönlendirilirken, gece seyahat edecek sürücülerin dikkatli olması istendi.
İnegöl-Bozüyük yolu, Ankara-Bursa yönünün 23-28. kilometreleri arasında yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Bu süreçte trafik, karşı yöndeki Bursa-Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor.
Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 42-48. kilometreleri arasında devam eden üstyapı onarımı nedeniyle, Bala-Karakeçili-Kaman yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı yönden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 54-57. kilometrelerinde (Taşucu-Boğsak mevkileri) yürütülen yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü bir şekilde yönlendiriliyor.
Karaman-Ermenek yolu, 50-76. ve 82-93. kilometreler arasında yapılan çalışmalardan dolayı yine kontrollü olarak ulaşıma açık.
Denizli-Serinhisar yolu, 24-33. kilometrelerindeki kavşak ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun yalnızca bir bölümünden iki yönlü olarak ulaşıma açık tutuluyor.
Kürtün-Torul yolunun 16-45. kilometreleri arasında muhtelif kesimlerde şev temizliği çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle trafik zaman zaman kesilerek tek şeritli geçişle devam ettiriliyor.
Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometreleri arasında bulunan Eskipazar Mermer Kavşağı’ndaki düzenleme çalışmaları, trafik akışını etkiliyor. Sürücüler, bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü ilerliyor.
Nevşehir-Aksaray yolu, 10-12. kilometrelerinde devam eden çalışmalar sebebiyle yine bölünmüş yolun bir kısmı iki yönlü trafiğe açık durumda.
Tosya-Osmancık yolu, 41-46. kilometreleri arasında yürütülen yapım faaliyetleri nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı