Kara yollarında kritik uyarı: Birçok güzergahta çalışmalar sürüyor

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı yol durumu bültenine göre, İzmit-Yalova yolunun 38-39. kilometreleri arasında, saat 22.00 ile 06.00 arasında bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Bu süreçte trafik kontrollü bir şekilde yönlendirilirken, gece seyahat edecek sürücülerin dikkatli olması istendi.

İnegöl-Bozüyük yolu, Ankara-Bursa yönünün 23-28. kilometreleri arasında yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Bu süreçte trafik, karşı yöndeki Bursa-Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 42-48. kilometreleri arasında devam eden üstyapı onarımı nedeniyle, Bala-Karakeçili-Kaman yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı yönden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 54-57. kilometrelerinde (Taşucu-Boğsak mevkileri) yürütülen yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü bir şekilde yönlendiriliyor.

Karaman-Ermenek yolu, 50-76. ve 82-93. kilometreler arasında yapılan çalışmalardan dolayı yine kontrollü olarak ulaşıma açık.

Denizli-Serinhisar yolu, 24-33. kilometrelerindeki kavşak ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun yalnızca bir bölümünden iki yönlü olarak ulaşıma açık tutuluyor.

Kürtün-Torul yolunun 16-45. kilometreleri arasında muhtelif kesimlerde şev temizliği çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle trafik zaman zaman kesilerek tek şeritli geçişle devam ettiriliyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometreleri arasında bulunan Eskipazar Mermer Kavşağı’ndaki düzenleme çalışmaları, trafik akışını etkiliyor. Sürücüler, bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü ilerliyor.

Nevşehir-Aksaray yolu, 10-12. kilometrelerinde devam eden çalışmalar sebebiyle yine bölünmüş yolun bir kısmı iki yönlü trafiğe açık durumda.

Tosya-Osmancık yolu, 41-46. kilometreleri arasında yürütülen yapım faaliyetleri nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.