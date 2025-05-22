Kara yollarında onarım mesaisi: Birçok güzergahta trafik kontrollü sağlanıyor
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol durumu bültenine göre, Türkiye genelinde süren yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok ana arterde trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Bazı yollar gece saatlerinde trafiğe kapatılırken, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.
Aydın-Denizli Otoyolu’nun 10-11. kilometrelerinde, Denizli istikametinde gerçekleştirilen şev çalışması nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım, orta ve sol şeritlerden kontrollü olarak sağlanıyor.
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamındaki Malkara-Çanakkale Kesimi’nde, 1915 Çanakkale Köprüsü dahil olmak üzere 18-19. kilometrelerde bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda Çanakkale yönünde trafik, diğer şeride aktarılmış durumda.
Anadolu Otoyolu’nun Kandıra-Körfez kavşakları arasındaki 73-92. kilometrelerde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul yönü, 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılıyor. Sürücüler Kandıra Kavşağı’ndan D-100 yoluna yönlendirilecek. Aynı kavşaktan otoyola girişlere izin verilmeyecek.
TAG Otoyolu’nun 0-1. kilometreleri arasında, Aslanlı Tüneli ile Nurdağı Kavşağı arasında deprem hasarlarının giderilmesine yönelik üstyapı onarımı yapılıyor. Trafik bu bölgede kontrollü şekilde devam ediyor.
DİĞER GÜZERGAHLARDA DA KISITLAMALAR VAR
Kırıkkale-Konya yolu: 28-33. kilometreler arası yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Kırıkkale yönü kapatıldı, trafik karşı yönden iki yönlü veriliyor.
Nevşehir-Aksaray yolu: 10-12. kilometreler arası çalışma nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun tek bölümünden çift yönlü sağlanıyor.
Sakarya-Bilecik yolu: 29-32. kilometreler arasında Bilecik yönü kapalı, trafik Sakarya yönünden çift yönlü devam ediyor.
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolu: Ankara-Bursa yönünde 13-15. kilometreler arasında çalışma yapılıyor, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Muğla-Denizli yolu: 35-38. kilometrelerdeki üstyapı onarımı nedeniyle ulaşım iki yönlü olarak bölünmüş yolun bir bölümünden sağlanıyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolu: 42-44. kilometrelerdeki üstyapı çalışması nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü veriliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı