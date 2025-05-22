Kara yollarında onarım mesaisi: Birçok güzergahta trafik kontrollü sağlanıyor

Aydın-Denizli Otoyolu’nun 10-11. kilometrelerinde, Denizli istikametinde gerçekleştirilen şev çalışması nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım, orta ve sol şeritlerden kontrollü olarak sağlanıyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamındaki Malkara-Çanakkale Kesimi’nde, 1915 Çanakkale Köprüsü dahil olmak üzere 18-19. kilometrelerde bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda Çanakkale yönünde trafik, diğer şeride aktarılmış durumda.

Anadolu Otoyolu’nun Kandıra-Körfez kavşakları arasındaki 73-92. kilometrelerde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul yönü, 22.00-06.00 saatlerinde trafiğe kapatılıyor. Sürücüler Kandıra Kavşağı’ndan D-100 yoluna yönlendirilecek. Aynı kavşaktan otoyola girişlere izin verilmeyecek.

TAG Otoyolu’nun 0-1. kilometreleri arasında, Aslanlı Tüneli ile Nurdağı Kavşağı arasında deprem hasarlarının giderilmesine yönelik üstyapı onarımı yapılıyor. Trafik bu bölgede kontrollü şekilde devam ediyor.

DİĞER GÜZERGAHLARDA DA KISITLAMALAR VAR

Kırıkkale-Konya yolu: 28-33. kilometreler arası yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Kırıkkale yönü kapatıldı, trafik karşı yönden iki yönlü veriliyor.

Nevşehir-Aksaray yolu: 10-12. kilometreler arası çalışma nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun tek bölümünden çift yönlü sağlanıyor.

Sakarya-Bilecik yolu: 29-32. kilometreler arasında Bilecik yönü kapalı, trafik Sakarya yönünden çift yönlü devam ediyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolu: Ankara-Bursa yönünde 13-15. kilometreler arasında çalışma yapılıyor, sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Muğla-Denizli yolu: 35-38. kilometrelerdeki üstyapı onarımı nedeniyle ulaşım iki yönlü olarak bölünmüş yolun bir bölümünden sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolu: 42-44. kilometrelerdeki üstyapı çalışması nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü veriliyor.