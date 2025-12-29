Kara yollarında son durum: Birçok güzergahta çalışma var

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), sürücüleri yol yapım, bakım ve onarım çalışması yürütülen kesimlerde yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.

Yayımlanan son bültende TAG Otoyolu, TEM Otoyolu ve birçok bağlantı yolundaki yeni düzenlemeler dikkat çekti.

TAG Otoyolu'nun 2-6. kilometrelerinde yürütülen üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Adana-Mersin istikametinde bant aktarımı yapılıyor. Bu bölgede ulaşım, Mersin-Adana istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde bulunan Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu'nda Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle Adapazarı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde yer alan Çorlu Kavşağı kollarındaki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları trafik akışını değiştirdi. Edirne ve İstanbul istikametinden gelen araçların otoyoldan Çorlu gişesine çıkışına izin verilmiyor. Ayrıca çalışmalar kapsamında Çorlu gişelerinden otoyola giriş kolları da trafiğe kapatıldı.

Benzer bir durum Aydın-Denizli Otoyolu'nda da yaşanıyor. Otoyolun Sarayköy bağlantı yolu köprüsündeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle, Denizli istikametinden gelen sürücülerin otoyola giriş yapmasına izin verilmiyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara Yolu: Yolun 21-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.

Bursa-Yalova Yolu: Yolun 25-26. kilometrelerinde bulunan Tonami Köprülü Kavşağı'ndaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Narlı-Pazarcık Yolu: Yolun 9-12. kilometrelerinde (Pazarcık çevre yolu mevkisi) üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ordu-Fatsa Yolu: Yolun 3-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Ulaşım bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tokat-Niksar Yolu: Yolun 3-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bodrum-Milas Yolu: Yolun 39-41. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerekiyor.