Kara yollarında son durum: Birçok güzergahta şerit kapatma ve kontrollü geçiş

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), sürücülerin yol yapım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde hızlarını düşürmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiğini bildirdi.

Yayımlanan yol durumu bülteniyle TEM Otoyolu başta olmak üzere birçok kritik güzergahtaki son durum paylaşıldı.

İSTANBUL TEM OTOYOLU'NDA ŞERİT KAPATMA

İstanbul trafiğinin ana damarlarından TEM Otoyolu'nda süren çalışmalar nedeniyle trafik akışında düzenlemeye gidildi. Otoyolun Gaziosmanpaşa Kavşağı ayrılma kolundaki çalışmalar sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bölgede ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Başkent Ankara'yı çevre ilçelere bağlayan Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunda trafik akışı değiştirildi. Yolun 15-17. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

İzmir ve Aydın'ın turistik ilçelerini birbirine bağlayan Selçuk-Kuşadası yolunun 10-12. kilometrelerinde de çalışmalar sürüyor. Bölünmüş yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

AKDENİZ'DE KONTROLLÜ ULAŞIM

Mersin ve Antalya hattında seyahat edecek sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Silifke-Mersin yolunun 40-41. kilometrelerinde, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ayrıca Ermenek-Mut yolunun 15-43. kilometreleri ile Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 30-37. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

KARADENİZ HATTI VE HEYELAN ÇALIŞMASI

Karadeniz Sahil Yolu üzerinde de düzenlemeler mevcut. Trabzon-Rize yolunun 31-32. kilometrelerinde yapılan üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Rize yönü trafiğe kapatıldı. Bu noktada ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak veriliyor.

Sinop'ta ise heyelan riski nedeniyle tedbir alındı. Ayancık-Sinop yolunun 11-12. kilometrelerinde yürütülen heyelan çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü şekilde devam ediyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ise sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Bursa-Keles yolunun 16-17. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde sürdürülen çalışmalar nedeniyle ana güzergah yerine alternatif yollar kullanılıyor. Bölgedeki ulaşım, belirlenen alternatif güzergahlardan sağlanıyor.