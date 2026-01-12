Kara yollarında son durum: Birçok güzergahta şerit kapatma ve kontrollü geçiş

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüleri uyardı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kara yollarında son durum: Birçok güzergahta şerit kapatma ve kontrollü geçiş
Yayınlanma:

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), sürücülerin yol yapım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde hızlarını düşürmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiğini bildirdi.

Yayımlanan yol durumu bülteniyle TEM Otoyolu başta olmak üzere birçok kritik güzergahtaki son durum paylaşıldı.

İSTANBUL TEM OTOYOLU'NDA ŞERİT KAPATMA

İstanbul trafiğinin ana damarlarından TEM Otoyolu'nda süren çalışmalar nedeniyle trafik akışında düzenlemeye gidildi. Otoyolun Gaziosmanpaşa Kavşağı ayrılma kolundaki çalışmalar sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bölgede ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Başkent Ankara'yı çevre ilçelere bağlayan Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunda trafik akışı değiştirildi. Yolun 15-17. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle Ankara-Kahramankazan istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

İzmir ve Aydın'ın turistik ilçelerini birbirine bağlayan Selçuk-Kuşadası yolunun 10-12. kilometrelerinde de çalışmalar sürüyor. Bölünmüş yolun bir şeridi trafiğe kapatılırken, ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

AKDENİZ'DE KONTROLLÜ ULAŞIM

Mersin ve Antalya hattında seyahat edecek sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Silifke-Mersin yolunun 40-41. kilometrelerinde, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi kapsamındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ayrıca Ermenek-Mut yolunun 15-43. kilometreleri ile Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 30-37. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

KARADENİZ HATTI VE HEYELAN ÇALIŞMASI

Karadeniz Sahil Yolu üzerinde de düzenlemeler mevcut. Trabzon-Rize yolunun 31-32. kilometrelerinde yapılan üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Rize yönü trafiğe kapatıldı. Bu noktada ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak veriliyor.

Sinop'ta ise heyelan riski nedeniyle tedbir alındı. Ayancık-Sinop yolunun 11-12. kilometrelerinde yürütülen heyelan çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü şekilde devam ediyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ise sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Bursa-Keles yolunun 16-17. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde sürdürülen çalışmalar nedeniyle ana güzergah yerine alternatif yollar kullanılıyor. Bölgedeki ulaşım, belirlenen alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

Meteoroloji 41 il için sarı alarm verdi: Kar ve kuvvetli yağış etkisini artıracakMeteoroloji 41 il için sarı alarm verdi: Kar ve kuvvetli yağış etkisini artıracakYurt
Süper Kupa’daki o görüntüler için Valilikten açıklamaSüper Kupa’daki o görüntüler için Valilikten açıklamaGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

karayolları yol durumu bülteni
Günün Manşetleri
Kara kuvvetleri'ndeki milyonluk vurguna 21 gözaltı
Aralarında aktif kamu çalışanları da var
Esir tutulan Maduro'dan ilk mesaj
Özel Kalem Müdürü gözaltında
İstanbul'da yağış sonrası barajlar ne durumda?
İran, ABD ve İsrail’i uyardı
AKOM saat verip uyardı...
DEAŞ'ın Türkiye yapılanması iddianamede...
“Aptallar Avrupa'da savaş istiyorlar...”
Şanlıurfa’da evde tüp patlaması
Çok Okunanlar
Küresel kaos altını uçurdu Küresel kaos altını uçurdu
Akaryakıta zam geliyor! Akaryakıta zam geliyor!
Meteoroloji 41 il için sarı alarm verdi Meteoroloji 41 il için sarı alarm verdi
3 milyon lirayı bankaya koyan ayda kaç TL alıyor? 3 milyon lirayı bankaya koyan ayda kaç TL alıyor?
Aralarında aktif kamu çalışanları da var Aralarında aktif kamu çalışanları da var