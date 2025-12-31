Kara yollarında son durum: Birçok güzergahta trafik kontrollü ilerliyor

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), ülke genelindeki yol durumu bültenini yayımladı.

Bülten kapsamında sürücülerin çalışma yapılan bölgelerde yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerektiği vurgulandı. Özellikle Adapazarı, İzmir ve Adana güzergahlarındaki değişiklikler dikkat çekti.

TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde bulunan Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu'nda önemli bir altyapı çalışması yürütülüyor. Serbest Geçiş Sistemi'ne (SGS) dönüşüm işlemleri nedeniyle Adapazarı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kapatıldı. Bölgedeki ulaşım, servis yolları üzerinden kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu üzerinde bulunan Buca Doğu Kavşağı kollarında aydınlatma çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar süresince kavşak kolları aralıklarla trafiğe kapatılıyor ve sürücüler bir sonraki kavşağa yönlendiriliyor.

Akdeniz bölgesinin ana arterlerinden Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 2-6. kilometrelerinde ise üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Bu sebeple Adana-Mersin istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım, Mersin-Adana istikametinden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanıyor.

Karadeniz sahil yolunu kullanacak sürücüler için "gizli buzlanma" uyarısı yapıldı. Samsun-Ordu yolunun 13-15. kilometrelerinde yer alan Nefise Akçelik Tüneli'nin Samsun yönündeki çıkışında oluşan gizli buzlanma nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 23. kilometresinde bulunan Araklı-Yalıboyu mevkisinde ise yaya üst geçidi montaj çalışmaları başladı. Montaj nedeniyle her iki yönde de ulaşım tek şeride düşürüldü. Ayrıca İnebolu-Kastamonu yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle İnebolu-Kastamonu istikameti trafiğe kapatıldı; trafik akışı diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları trafik akışını değiştirdi. Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Diğer önemli yol çalışmaları ise şöyle sıralandı:

Bursa-Yalova Yolu: 25-26. kilometrelerdeki Tonami Köprülü Kavşağı'nda bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü ilerliyor.

Gölbaşı-Adıyaman Yolu: 58-59. kilometrelerde bulunan Eğriçay Köprüsü'ndeki sanat yapılarını yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı Yolu: 24-28. kilometrelerdeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.