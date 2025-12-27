Kara yollarında son durum: Birçok güzergahta ulaşım kontrollü sağlanıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), sürücülerin yol yapım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde hız limitlerine uyması, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerektiğini bildirdi.

Yurt genelindeki önemli güzergahlarda yapılan son düzenlemeler ve yol durumu raporu şöyle:

O-4 TEM Otoyolu'nun Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu'nda serbest geçiş sistemine geçiş çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda Adapazarı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Yenipazar Kavşağı Denizli istikametinde şev çalışmaları devam ediyor. Çalışma nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatıldı; ulaşım sol şeritten kontrollü şekilde sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları kesiminin ilk kilometresinde (0-1. km) deprem hasarlarının onarım çalışmaları yapılıyor. Bu noktada ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Afyonkarahisar-Çifteler-Emirdağ yolunun 22-23. kilometrelerinde Hızlı Tren üst geçidi çalışmaları sürüyor. Emirdağ yönü trafiğe kapatılırken, akış Çifteler yönünden gidiş-geliş olarak veriliyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 19-24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım durduruldu. Trafik akışı Lapseki-Çanakkale istikametinden iki yönlü olarak devam ediyor.

Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerinde otoyol yapım çalışmaları sebebiyle sol şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşıma diğer şeritlerden kontrollü izin veriliyor.

Isparta-Burdur yolunun 3-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde devam eden yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Fatsa-Aybastı yolunun 41-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Rize yolunun 21-25. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Rize yönü trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer istikametten çift yönlü olarak sağlanıyor.