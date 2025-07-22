Kara yollarında son durum: Bu güzergahlar trafiğe kapatıldı…

Karayollarında süren çalışmalar nedeniyle bazı güzergahlar trafiğe kapatıldı, sürücülere dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kara yollarında son durum: Bu güzergahlar trafiğe kapatıldı…
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Türkiye genelinde bazı kara yollarında sürdürülen bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine mutlaka uyması gerektiğini belirterek, yavaş gidilmesi çağrısında bulundu.

Anadolu Otoyolu’nun Düzce-Kaynaşlı kavşakları arasındaki 14-17. kilometrelerde İstanbul istikameti, üstyapı onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım, diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü şekilde sağlanıyor.

Aydın çevre yolu ile bağlantı yollarının 0-1. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Ayrıca Havalimanı-Köşk bağlantı kolunda da sağ şerit kapalı olup ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu’nun İstanbul-Kırıkkale istikametinde, Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolundaki şerit daraltması nedeniyle sürücülerin trafik uyarılarına dikkat etmeleri gerektiği bildirildi.

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Adapazarı-Karasu kavşakları arasındaki 2-8. kilometrelerde, İstanbul–Ankara istikametinde yürütülen yol bakım-onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, karşı istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu’nun Edirne Batı-Gümüşova kavşakları arasındaki 0-3. kilometrelerde, 21.00-06.00 saatleri arasında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Bu süreçte şerit daraltma uygulanacak ve trafik diğer şeritlerden devam edecek.

Akçakoca-Düzce yolunun 17-20. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Akçakoca-Düzce yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer yönden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Kütahya-Tavşanlı yolunun 67-68. kilometrelerindeki bordür yenileme çalışmaları kapsamında her iki yöndeki sol şerit trafiğe kapatıldı. Trafik akışı kontrollü olarak sürdürülüyor.

Afyonkarahisar-Uşak yolunun 33-39. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları devam ederken, sürücüler trafik işaretlerine dikkat etmeleri konusunda uyarıldı.

Bergama-Soma yolunun 22-27. kilometrelerinde yürütülen yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer şeritten iki yönlü şekilde gerçekleştiriliyor.

Bingöl-Solhan yolunun 23-25. kilometrelerinde süren üst yapı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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