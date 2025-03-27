Kara yollarında son durum! Bu güzergahlarda ulaşım kontrollü sağlanıyor

TEM Otoyolu’nun Saray-Çorlu kavşakları arasındaki 130-133. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. İstanbul yönü trafiğe kapatılmış durumda olup, ulaşım Edirne yönünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

AYDIN-DENİZLİ OTOYOLUNDA ŞEV DESTEKLEME ÇALIŞMASI

Aydın-Denizli Otoyolu’nun 9. kilometresinde yapılan şev destekleme çalışmaları nedeniyle Aydın yönündeki sağ şerit trafiğe kapatıldı. Sürücüler, orta ve sol şeritlere yönlendiriliyor.

MENGEN-YENİÇAĞA YOLUNDA HEYELAN RİSKİ

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresinde meydana gelen heyelan sebebiyle Mengen-Yeniçağa istikameti kapatıldı. Trafik, Yeniçağa-Mengen yönünden iki yönlü olarak devam ediyor.

GÜMÜŞHANE-TRABZON YOLUNDA DERZ YENİLEME ÇALIŞMASI

Gümüşhane-Trabzon yolunun 41. kilometresinde, Başar Tüneli mevkisinde derz yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle, Gümüşhane’den Trabzon’a giden yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

FATSA-ORDU YOLUNDA GİZLİ BUZLANMA TEHLİKESİ

Fatsa-Ordu yolunun 13-17. kilometreleri arasında bulunan Nefise Akçelik Tüneli’nde gizli buzlanma riski bulunuyor. Yetkililer, sürücülerin trafik işaretlerine uymaları ve dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

DİĞER ÇALIŞMA YAPILAN GÜZERGAHLAR

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolu: 20-39. kilometreler arasında yapım çalışmaları devam ediyor, trafik kontrollü sağlanıyor.

Bursa-Keles yolu: 48-53. kilometreleri arasında çeşitli kesimlerdeki çalışmalar nedeniyle alternatif güzergahlar kullanılıyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolu: 49-51. kilometreleri arasında köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Mardin-Savur yolu: 31-32. kilometreleri arasında Savur Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü akıyor.

Erdemli-Mersin yolu: 58-61. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Kargıpınarı-Çeşmeli kavşaklarında ulaşım tek şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.