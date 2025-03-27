Kara yollarında son durum! Bu güzergahlarda ulaşım kontrollü sağlanıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri ve belirtilen bölgelerde yavaş gitmeleri istendi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kara yollarında son durum! Bu güzergahlarda ulaşım kontrollü sağlanıyor
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TEM Otoyolu’nun Saray-Çorlu kavşakları arasındaki 130-133. kilometrelerinde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. İstanbul yönü trafiğe kapatılmış durumda olup, ulaşım Edirne yönünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

AYDIN-DENİZLİ OTOYOLUNDA ŞEV DESTEKLEME ÇALIŞMASI

Aydın-Denizli Otoyolu’nun 9. kilometresinde yapılan şev destekleme çalışmaları nedeniyle Aydın yönündeki sağ şerit trafiğe kapatıldı. Sürücüler, orta ve sol şeritlere yönlendiriliyor.

MENGEN-YENİÇAĞA YOLUNDA HEYELAN RİSKİ

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresinde meydana gelen heyelan sebebiyle Mengen-Yeniçağa istikameti kapatıldı. Trafik, Yeniçağa-Mengen yönünden iki yönlü olarak devam ediyor.

GÜMÜŞHANE-TRABZON YOLUNDA DERZ YENİLEME ÇALIŞMASI

Gümüşhane-Trabzon yolunun 41. kilometresinde, Başar Tüneli mevkisinde derz yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle, Gümüşhane’den Trabzon’a giden yönde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

FATSA-ORDU YOLUNDA GİZLİ BUZLANMA TEHLİKESİ

Fatsa-Ordu yolunun 13-17. kilometreleri arasında bulunan Nefise Akçelik Tüneli’nde gizli buzlanma riski bulunuyor. Yetkililer, sürücülerin trafik işaretlerine uymaları ve dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

DİĞER ÇALIŞMA YAPILAN GÜZERGAHLAR

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolu: 20-39. kilometreler arasında yapım çalışmaları devam ediyor, trafik kontrollü sağlanıyor.

Bursa-Keles yolu: 48-53. kilometreleri arasında çeşitli kesimlerdeki çalışmalar nedeniyle alternatif güzergahlar kullanılıyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolu: 49-51. kilometreleri arasında köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Mardin-Savur yolu: 31-32. kilometreleri arasında Savur Köprüsü yapım çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü akıyor.

Erdemli-Mersin yolu: 58-61. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Kargıpınarı-Çeşmeli kavşaklarında ulaşım tek şeritten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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