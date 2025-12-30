Kara yollarında son durum: Çok sayıda güzergahta çalışma ve kontrollü ulaşım

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüleri uyardı. Bazı güzergahlarda ulaşım tek şeritten sağlanırken, bir otoyol hattında trafik akışı 2 Ocak tarihine kadar değiştirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiğini bildirdi.

Yayımlanan yol durumu bülteninde, farklı bölgelerdeki kritik noktalar ve alınan önlemler sıralandı.

Bültende yer alan bilgilere göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 15-20. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu sebeple 2 Ocak tarihine kadar Aydın istikameti trafiğe kapatıldı; ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü olarak devam ediyor.

Deprem bölgesindeki onarım faaliyetleri de sürüyor. TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 0-1. kilometrelerinde deprem hasarlarının onarımı nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

BAŞKENT VE ÇEVRESİNDE ULAŞIM DÜZENLEMESİ

Ankara-Konya yolunun 34-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak veriliyor.

Benzer şekilde Kütahya-Eskişehir yolunun 17-21. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları ile Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle sürücüler, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak ilerliyor.

Türkiye'nin farklı noktalarında da yol yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Korkuteli-Antalya yolunun 0-5. kilometrelerinde ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolunun 3-5. kilometreleri ve Siverek-Adıyaman yolunun 9-10. kilometrelerinde de yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde ise çalışma nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Karadeniz hattında ise Trabzon-Rize yolunun 23. kilometresindeki Araklı-Yalıboyu mevkisinde yaya üst geçidi montaj çalışması yapılıyor. Bu nedenle her iki yönde de ulaşım tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

karayolları yol durumu bülteni
