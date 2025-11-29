Kara yollarında son durum: Çok sayıda güzergahta çalışmalar var!
Türkiye genelinde devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları trafiği etkiliyor. Birçok kritik noktada şerit daraltmaları ve kontrollü geçiş uygulanırken, sürücülerden trafik işaretlerine hassasiyetle uymaları isteniyor.
KGM'nin yayımladığı yol durumu bilgileri, bazı ana akslarda trafiğin tamamen farklı şeritlere yönlendirildiğini gösteriyor:
Aydın-Denizli Otoyolunun 1. ve 9. kilometreleri arasındaki üstyapı çalışmaları nedeniyle, Aydın istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Denizli yönünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.
Akçakoca-Düzce yolunun 20. ile 24. kilometreleri arasındaki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle, Akçakoca-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak akış, karşı yönden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.
Bazı güzergahlarda ise yol yapım faaliyetleri nedeniyle şerit daraltma ve kontrollü geçiş uygulamaları hayata geçirildi:
Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 27. ve 29. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları, her iki istikamette de şerit daraltılmasına neden oldu. Bu kesimde, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine özellikle dikkat etmesi isteniyor.
Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu inşaat işleri sebebiyle trafiğe kontrollü izin verilmektedir.
Pazar-Hemşin yolunun 3. ile 5. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışması dolayısıyla trafik akışı, kısa sürelerle durdurularak tek şeritten kontrollü olarak ilerlemektedir.
Çorum-İskilip yolunun 30. ve 33. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır.
Kınalı-Büyükçekmece yolunun 28-32. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım, tek şeritten iki yönlü olarak sürdürülmektedir.
Suşehri-Polat Deresi-İmranlı yolunun 0. ve 5. kilometreleri arasında, toprak işleri, sanat yapıları, heyelan ıslahı ve üstyapı çalışmaları yürütülmektedir. Sürücülerin bu kesimde trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi büyük önem taşımaktadır.
Kayseri-Niğde yolunun 5. ile 10. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışması nedeniyle, ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak devam etmektedir.
Hadim-Alanya yolunun 5. ve 22. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle, bu kesitte seyahat eden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyum sağlamaları gerekmektedir.