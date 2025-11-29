Kara yollarında son durum: Çok sayıda güzergahta çalışmalar var!

KGM'nin yayımladığı yol durumu bilgileri, bazı ana akslarda trafiğin tamamen farklı şeritlere yönlendirildiğini gösteriyor:

Aydın-Denizli Otoyolunun 1. ve 9. kilometreleri arasındaki üstyapı çalışmaları nedeniyle, Aydın istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Denizli yönünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Akçakoca-Düzce yolunun 20. ile 24. kilometreleri arasındaki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle, Akçakoca-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak akış, karşı yönden iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Bazı güzergahlarda ise yol yapım faaliyetleri nedeniyle şerit daraltma ve kontrollü geçiş uygulamaları hayata geçirildi:

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 27. ve 29. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları, her iki istikamette de şerit daraltılmasına neden oldu. Bu kesimde, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine özellikle dikkat etmesi isteniyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu inşaat işleri sebebiyle trafiğe kontrollü izin verilmektedir.

Pazar-Hemşin yolunun 3. ile 5. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışması dolayısıyla trafik akışı, kısa sürelerle durdurularak tek şeritten kontrollü olarak ilerlemektedir.

Çorum-İskilip yolunun 30. ve 33. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanmaktadır.

Kınalı-Büyükçekmece yolunun 28-32. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım, tek şeritten iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

Suşehri-Polat Deresi-İmranlı yolunun 0. ve 5. kilometreleri arasında, toprak işleri, sanat yapıları, heyelan ıslahı ve üstyapı çalışmaları yürütülmektedir. Sürücülerin bu kesimde trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi büyük önem taşımaktadır.

Kayseri-Niğde yolunun 5. ile 10. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışması nedeniyle, ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak devam etmektedir.

Hadim-Alanya yolunun 5. ve 22. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları sebebiyle, bu kesitte seyahat eden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyum sağlamaları gerekmektedir.