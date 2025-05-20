Kara yollarında son durum! Hangi güzergahlarda trafik aksıyor?
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son yol durumu bültenine göre, Türkiye genelinde birçok kritik noktada yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Sürücülerin bu güzergâhlarda trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi büyük önem taşıyor.
TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları arasında yer alan 75-80. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Ulaşım, İstanbul istikametinden çift yönlü olarak devam ediyor. Çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre yürütüldüğü bildirildi.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun 13-14. kilometreleri arasında yapılan şev destekleme çalışmaları nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şeritler trafiğe kapatıldı. Sürücüler, Denizli istikametinde orta ve sol şeritlerden kontrollü şekilde ilerleyebiliyor.
Kırıkkale-Konya yolunun 28-33. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle, Konya-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Kırıkkale-Konya yönünden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.
Seydişehir-Bozkır yolunun 21-25. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.
Burdur-Antalya yolunun 95-96. kilometreleri (Kepezüstü mevkisi) üzerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları sürüyor. Trafik akışının güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için sürücülerin işaret ve işaretçilere uymaları önemle hatırlatıldı.
Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerinde yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle, trafik akışı servis yolundan devam ediyor.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasındaki 6-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, trafik Gaziantep istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor.
Şalpazarı-Sisdağı yolu üzerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle, 0-4. kilometreler arasında ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor. Zaman zaman kısa süreli kapatmaların yaşandığı belirtildi.
Diyarbakır-Mardin yolunun 8-11. ve Yozgat-Alaca yolunun 16-19. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle, trafik söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı