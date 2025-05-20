Kara yollarında son durum! Hangi güzergahlarda trafik aksıyor?

TEM Otoyolu'nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları arasında yer alan 75-80. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Ulaşım, İstanbul istikametinden çift yönlü olarak devam ediyor. Çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre yürütüldüğü bildirildi.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 13-14. kilometreleri arasında yapılan şev destekleme çalışmaları nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şeritler trafiğe kapatıldı. Sürücüler, Denizli istikametinde orta ve sol şeritlerden kontrollü şekilde ilerleyebiliyor.

Kırıkkale-Konya yolunun 28-33. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle, Konya-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Kırıkkale-Konya yönünden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 21-25. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaretlerine dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.

Burdur-Antalya yolunun 95-96. kilometreleri (Kepezüstü mevkisi) üzerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları sürüyor. Trafik akışının güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için sürücülerin işaret ve işaretçilere uymaları önemle hatırlatıldı.

Malatya-Gölbaşı yolunun 2-4. kilometrelerinde yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle, trafik akışı servis yolundan devam ediyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları arasındaki 6-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, trafik Gaziantep istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor.

Şalpazarı-Sisdağı yolu üzerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle, 0-4. kilometreler arasında ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor. Zaman zaman kısa süreli kapatmaların yaşandığı belirtildi.

Diyarbakır-Mardin yolunun 8-11. ve Yozgat-Alaca yolunun 16-19. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle, trafik söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.