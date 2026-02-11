Kara yollarında son durum: Hangi yollar açık, hangilerinde çalışma var?
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanırken, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri hayati önem taşıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul-Kırıkkale istikametinde (0-1. kilometreler) Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolundaki çalışmalar nedeniyle şerit daraltmasına gidiliyor ve ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı yolu İzmir istikametinde, 2-3. kilometrelerdeki köprü çelik derzlerinin yenileme işlemleri sürüyor. Bu sebeple sol şerit trafiğe kapatılırken, akış sağ şeritten gerçekleştiriliyor.
Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 2-3. kilometrelerinde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle de trafik akışı kontrollü devam ediyor.
Edirne-İstanbul yolunun 18-20. kilometrelerinde tren istasyonu bağlantı yolu yapım çalışmaları bulunuyor.
Narlı-Pazarcık yolunun 9-12. kilometrelerinde ise üstyapı onarım işlemleri gerçekleştiriliyor.
Ayrıca Baladız-Isparta yolunun 19-20. kilometrelerinde otogar kavşağı yapımı, Beyşehir-Derebucak yolunun 3-61. kilometrelerinde ise patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle dikkatli olunması önem taşıyor.
TRAFİK AKIŞININ DEĞİŞTİĞİ NOKTALAR
Bazı bölgelerde çalışmalar sebebiyle trafik düzeni değiştirildi. Bursa-Yenişehir Havalimanı yolunun 0-1. kilometrelerinde (Yenişehir-Havalimanı istikameti) süren yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak veriliyor.
Sinop-Samsun yolunun 61-64. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım Samsun bandından iki yönlü sağlanıyor.
Trabzon-Rize yolunun 31-32. kilometrelerinde ise Rize istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten iki yönlü sürdürülüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı