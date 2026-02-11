Kara yollarında son durum: Hangi yollar açık, hangilerinde çalışma var?

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul-Kırıkkale istikametinde (0-1. kilometreler) Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolundaki çalışmalar nedeniyle şerit daraltmasına gidiliyor ve ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Torbalı bağlantı yolu İzmir istikametinde, 2-3. kilometrelerdeki köprü çelik derzlerinin yenileme işlemleri sürüyor. Bu sebeple sol şerit trafiğe kapatılırken, akış sağ şeritten gerçekleştiriliyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 2-3. kilometrelerinde yürütülen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle de trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Edirne-İstanbul yolunun 18-20. kilometrelerinde tren istasyonu bağlantı yolu yapım çalışmaları bulunuyor.

Narlı-Pazarcık yolunun 9-12. kilometrelerinde ise üstyapı onarım işlemleri gerçekleştiriliyor.

Ayrıca Baladız-Isparta yolunun 19-20. kilometrelerinde otogar kavşağı yapımı, Beyşehir-Derebucak yolunun 3-61. kilometrelerinde ise patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle dikkatli olunması önem taşıyor.

TRAFİK AKIŞININ DEĞİŞTİĞİ NOKTALAR

Bazı bölgelerde çalışmalar sebebiyle trafik düzeni değiştirildi. Bursa-Yenişehir Havalimanı yolunun 0-1. kilometrelerinde (Yenişehir-Havalimanı istikameti) süren yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak veriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 61-64. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım Samsun bandından iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun 31-32. kilometrelerinde ise Rize istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten iki yönlü sürdürülüyor.