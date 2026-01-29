Kara yollarında son durum: Hangi yollar kapalı?
Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelindeki yol ağında devam eden bakım, onarım ve yapım çalışmalarına ilişkin güncel raporunu yayımladı.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), günlük yol durumu bültenini yayımlayarak sürücüleri uyardı.
TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke-Batı Hereke kavşakları kuzey taşıma yolunda (İstanbul istikameti), Batı Hereke Viyadüğü üzerindeki genleşme derzi onarım çalışmaları başlatıldı. Bu noktada ulaşım, açık tutulan şeritlerden devam ediyor.
İzmir-Aydın Otoyolu ve bağlantı yollarındaki üstyapı çalışmaları nedeniyle ise İzmir-Aydın istikameti Güney-1 Köprüsü ile Aydın-İzmir istikametindeki Kadıköy Köprüsü'nde bazı şeritler trafiğe kapatıldı. Trafik akışı alternatif şeritler üzerinden sağlanıyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 23-25. kilometrelerinde yürütülen bakım çalışmaları kapsamında da İzmir istikametinde ulaşım sol ve orta şeritlerden veriliyor.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Tarsus Doğu-Adana Kuzey kavşakları arasındaki üstyapı onarımı sebebiyle trafik, yolun bir şeridinden kontrollü olarak akıyor.
Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometreleri ile Van-Hakkari yolunun 71-79. kilometrelerindeki tünel ve yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.
Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 69. kilometresinde yer alan Tirebolu Tüneli'nin Tirebolu-Giresun yönündeki tüpünde elektrik ve elektronik sistemlerin bakımı yapılıyor. Çalışma süresince ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Samsun-Ordu yolunun 13-15. kilometrelerinde, Nefise Akçelik Tüneli çıkışında meydana gelen gizli buzlanma nedeniyle trafik akışı Samsun yönünde tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.
Eğirdir-Gelendost yolunun 42-50. kilometreleri ile Tuzluca-Iğdır şehir geçişi yolunun 8-10. kilometrelerinde devam eden yapım faaliyetleri sebebiyle sürücülerin kontrollü geçiş yapması gerekiyor.