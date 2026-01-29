Kara yollarında son durum: Hangi yollar kapalı?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), günlük yol durumu bültenini yayımlayarak sürücüleri uyardı.

TEM Otoyolu'nun Doğu Hereke-Batı Hereke kavşakları kuzey taşıma yolunda (İstanbul istikameti), Batı Hereke Viyadüğü üzerindeki genleşme derzi onarım çalışmaları başlatıldı. Bu noktada ulaşım, açık tutulan şeritlerden devam ediyor.

İzmir-Aydın Otoyolu ve bağlantı yollarındaki üstyapı çalışmaları nedeniyle ise İzmir-Aydın istikameti Güney-1 Köprüsü ile Aydın-İzmir istikametindeki Kadıköy Köprüsü'nde bazı şeritler trafiğe kapatıldı. Trafik akışı alternatif şeritler üzerinden sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 23-25. kilometrelerinde yürütülen bakım çalışmaları kapsamında da İzmir istikametinde ulaşım sol ve orta şeritlerden veriliyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Tarsus Doğu-Adana Kuzey kavşakları arasındaki üstyapı onarımı sebebiyle trafik, yolun bir şeridinden kontrollü olarak akıyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometreleri ile Van-Hakkari yolunun 71-79. kilometrelerindeki tünel ve yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 69. kilometresinde yer alan Tirebolu Tüneli'nin Tirebolu-Giresun yönündeki tüpünde elektrik ve elektronik sistemlerin bakımı yapılıyor. Çalışma süresince ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Samsun-Ordu yolunun 13-15. kilometrelerinde, Nefise Akçelik Tüneli çıkışında meydana gelen gizli buzlanma nedeniyle trafik akışı Samsun yönünde tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

Eğirdir-Gelendost yolunun 42-50. kilometreleri ile Tuzluca-Iğdır şehir geçişi yolunun 8-10. kilometrelerinde devam eden yapım faaliyetleri sebebiyle sürücülerin kontrollü geçiş yapması gerekiyor.