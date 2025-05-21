Kara yollarında son durum! Hangi yollarda çalışma var?
Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde süren yol bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok ana arterde trafiğin kontrollü olarak sağlandığını duyurdu. TEM, İzmir-Çeşme ve TAG otoyolları başta olmak üzere pek çok noktada şerit daralmaları, kapatmalar ve yön değişiklikleri uygulanıyor.
TEM Otoyolu’nun Havsa-Edirne Doğu kavşakları arasında yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölümde ulaşım, karşı yönden çift yönlü olarak sağlanıyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 1-12. kilometreleri arasındaki marina bağlantı yolu ile Güzelbahçe Kavşağı arasında yapılan aydınlatma çalışmaları nedeniyle, Çeşme yönünde sol şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım, orta ve sağ şeritlerden kontrollü şekilde devam ediyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu üzerindeki Bursa Kuzey Kavşağı Gişe İstasyonu’nda sürdürülen bakım çalışmaları kapsamında geniş araç şeridi kapatıldı. Bu bölgede geçişlerde dikkatli olunması gerektiği bildirildi.
TAG Otoyolu’nun Yılankale-Ceyhan kavşakları arasındaki 9-12. kilometrelerde yürütülen üstyapı onarımı nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Trabzon-Gümüşhane il sınırı ile Torul arasında yer alan Gümüşhane çevre yolundaki T5 Tüneli’nde yangın söndürme sistemine yönelik bakım çalışması yapılıyor. Bu nedenle Gümüşhane-Torul yönündeki tüpte ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.
Uşak-Afyonkarahisar yolunun 28-31. ve 32-36. kilometreleri ile Malatya-İkizce yolunun 12-13. kilometrelerinde (TOKİ Kavşağı) süren çalışmalar nedeniyle bu güzergahlarda geçişler kontrollü sağlanıyor.
Samsun-Ankara yolunun 36-37. kilometreleri arasında yürütülen üstyapı çalışmaları dolayısıyla trafikte kontrollü geçiş uygulanıyor.
Gümüşova-Düzce yolunun 7-10. kilometreleri arasındaki üstyapı bakım çalışmaları nedeniyle Düzce-İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı. Ulaşım, İstanbul-Düzce yönünden çift yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Cide-İnebolu yolunun 56-58. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle trafikte kontrollü geçiş uygulanıyor. Sürücülerin bu bölgede dikkatli seyretmeleri ve trafik işaretlerine uymaları istendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı