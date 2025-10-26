Kara yollarında son durum! İşte 26 Ekim güncel yol durumu

Türkiye genelindeki kara yollarının çeşitli kesimlerinde sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin seyahatleri sırasında daha dikkatli olmaları gerekiyor. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), çalışma yapılan güzergahlarda hızlarını düşürmeleri ve trafik işaret ile işaretçilerine titizlikle uymaları konusunda sürücüleri uyardı.

KGM'nin 26 Ekim 2025 Pazar tarihli yol durumu bültenine göre, birçok önemli arterde trafik akışında düzenlemeler ve kısıtlamalar bulunuyor.

ANKARA-KIRIKKALE YOLUNDA SOL ŞERİT KAPALI

Başkent ve çevresindeki sürücüleri ilgilendiren önemli bir çalışma Ankara-Kırıkkale yolunda devam ediyor. Yolun 15 ila 16. kilometreleri arasında yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle, Kırıkkale'den Ankara'ya gidiş istikametinde sol şerit trafiğe kapatılmış durumda. Bu kesimde ulaşımın sağ şeritten ve kontrollü olarak sağlandığı bildirildi.

Ülkenin farklı bölgelerindeki bölünmüş yollarda da üstyapı yenileme ve yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışında düzenlemeler mevcut. İzmir-Turgutlu yolunun 16-20. kilometreleri, Konya-Karaman yolunun 10-17. kilometreleri ve Nevşehir-Avanos-Kayseri yolunun 53-57. kilometrelerinde ulaşım, bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

BURSA-ANKARA İSTİKAMETİ TAMAMEN KAPATILDI

Marmara Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan önemli güzergahlardan İnegöl-Bozüyük-Bilecik-Eskişehir il sınırı yolunda da kritik bir çalışma yürütülüyor. Yolun 23 ila 28. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları sebebiyle, Bursa'dan Ankara yönüne giden istikamet tamamen trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma diğer istikametten (Ankara-Bursa) iki yönlü olarak izin veriliyor.

Tekirdağ-Silivri yolunun 4 ila 8. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşımın tek yönden gidiş-geliş şeklinde sürdürüldüğü belirtildi.

Akdeniz Bölgesi'nde ise Silifke-Mersin yolunun 49-50. kilometrelerinde, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşuçu Otoyolu'nun yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

KARABÜK, AĞRI VE ELAZIĞ'DAKİ SON DURUM

Karabük-Eskipazar yolunun 0-1. kilometrelerinde yürütülen üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla hem her iki yönde hem de Kardemir Kavşağı bölgesinde ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı bildirildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ağrı-Doğubayazıt yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım, yolun diğer şeridinden iki yönlü olarak devam ediyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde de yapım çalışmaları mevcut. Bu kesimde ulaşıma tek şeritten ve kontrollü olarak izin veriliyor.