Kara yollarında son durum: İşte bakım ve onarım çalışmaları süren bölgeler

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 16-18. kilometreleri arasında derz değişimi ve üstyapı yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle ulaşım, Gaziantep-Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu’nun (Aydın Çevre Otoyolu) İzmir-Aydın yönünde bazı şeritler, üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle 30 Haziran’a kadar trafiğe kapatıldı. Bu bölümde trafik, sağ şerit ve emniyet şeridinden sağlanıyor.

Düzce-Akçakoca yolunun 16-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sürdürülüyor.

Sarayköy-Denizli yolunun 13-14. kilometreleri arasında yer alan Babadağ Kavşak Köprüsü'nde devam eden yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaretlerine uyması gerekiyor.

Kırşehir-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde süren yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 50-57. kilometrelerinde yapılan çalışmalar sebebiyle trafik kontrollü olarak yönlendiriliyor.

Seydikemer-Söğüt yolunun 0-6. kilometreleri ile Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 16-24. kilometrelerinde yürütülen yapım çalışmaları sebebiyle trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi gerekiyor.

Malatya-Gölbaşı yolunun 0-5. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Giresun-Gümüşhane il sınırı ile Kürtün-Torul yolunun 26. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.