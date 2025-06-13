Kara yollarında son durum: İşte bakım ve onarım çalışmaları süren bölgeler
Türkiye genelinde karayollarında sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı kesimlerde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerektiği bildirildi.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu’nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 16-18. kilometreleri arasında derz değişimi ve üstyapı yenileme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle ulaşım, Gaziantep-Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
İzmir-Aydın Otoyolu’nun (Aydın Çevre Otoyolu) İzmir-Aydın yönünde bazı şeritler, üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle 30 Haziran’a kadar trafiğe kapatıldı. Bu bölümde trafik, sağ şerit ve emniyet şeridinden sağlanıyor.
Düzce-Akçakoca yolunun 16-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sürdürülüyor.
Sarayköy-Denizli yolunun 13-14. kilometreleri arasında yer alan Babadağ Kavşak Köprüsü'nde devam eden yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaretlerine uyması gerekiyor.
Kırşehir-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde süren yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 50-57. kilometrelerinde yapılan çalışmalar sebebiyle trafik kontrollü olarak yönlendiriliyor.
Seydikemer-Söğüt yolunun 0-6. kilometreleri ile Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 16-24. kilometrelerinde yürütülen yapım çalışmaları sebebiyle trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi gerekiyor.
Malatya-Gölbaşı yolunun 0-5. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.
Giresun-Gümüşhane il sınırı ile Kürtün-Torul yolunun 26. kilometresindeki heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.