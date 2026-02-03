Kara yollarında son durum: İşte çalışma olan noktalar ve alternatif güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), sürücüleri çalışma yapılan sahalarda yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyardı.

Bültene göre, İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 8-9. kilometrelerinde bulunan Çeşme Gişe İstasyonu'nda bakım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle 3 numaralı çıkış gişesi trafiğe kapatıldı; sürücüler ulaşım için 1 ve 2 numaralı gişeleri kullanabiliyor.

Güney hattında ise Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Tarsus Doğu ile Adana Kuzey kavşakları arasındaki 0-4. kilometrelerde üstyapı onarımı yapılıyor. Çalışma sahasında trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde bazı yollar belirli saatlerde trafiğe kapatılıyor. Beyşehir-Derebucak yolunun 16-18. kilometrelerinde patlatmalı yol yapım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu sebeple yol, 13.00 ile 15.00 saatleri arasında araç geçişine kapalı tutulacak.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Benzer şekilde Ankara-Samsun yolunun 19-20. kilometrelerinde Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu inşası sürüyor. Bu noktada Ankara ve Samsun istikametlerinde sol şeritler trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.

TÜNEL ÇIKIŞINDA GİZLİ BUZLANMA TEHLİKESİ

Karadeniz sahil yolunda sürücüleri zorlu hava koşulları bekliyor. Samsun-Ordu yolunun 13-15. kilometrelerinde yer alan Nefise Akçelik Tüneli'nin Samsun yönündeki çıkışında gizli buzlanma tespit edildi. Risk nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 23. kilometresinde, Araklı-Yalıboyu mevkiinde yaya üst geçidi montajı yapılıyor. Montaj süresince bölünmüş yolun her iki yönünde de ulaşım tek şeride düşürüldü.

HEYELAN NEDENİYLE ŞERİT DEĞİŞİKLİĞİ

Gölbaşı-Adıyaman yolunun 58-59. kilometrelerinde bulunan Eğriçay Köprüsü'nde sanat yapısı çalışmaları devam ediyor. Düzenleme kapsamında mevcut köprüde trafik Gölbaşı-Adıyaman yönünden iki şeritli, yeni köprüde ise Adıyaman-Gölbaşı yönünden tek şeritli olarak akıyor.

Akdeniz'de ise Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 15-16. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle trafik düzeni değiştirildi. Ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sürdürülüyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 0-3. kilometrelerinde de yapım çalışmaları hız kazandı. Balıkesir istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım Kepsut istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.