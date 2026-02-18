Kara yollarında son durum: İşte çalışma yapılan noktalar
Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına ilişkin güncel bültenini yayımladı. Sürücülerin çalışma yapılan kesimlerde hızlarını düşürmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarı yapıldı.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde bulunan Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nda Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüşüm çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor.
Aydın-Denizli Otoyolu'nun Denizli istikametinde şev destekleme çalışmaları yapılıyor. Çalışma bölgesinde emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım orta ve sol şeritlerden devam ediyor. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 23-25. kilometrelerinde ise bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı; ulaşım sol ve orta şeritlerden sürdürülüyor.
TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları arasındaki 0-1. kilometrelerde deprem hasarlarının onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Trabzon-Maçka-Torul yolunun 43. kilometresinde yer alan Yeni Zigana Tüneli'nde elektrik ve elektronik sistemlerin bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Her iki yöndeki tüplerde süren çalışmalar nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü veriliyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometreleri arasındaki Çaydeğirmeni belde geçişinde üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerindeki üstyapı onarımı nedeniyle de ulaşım bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Ankara-Samsun yolunun 32-33. kilometrelerinde, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ banket trafiğe kapatıldı ve ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor. Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10. kilometrelerinde ise yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.