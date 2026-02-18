Kara yollarında son durum: İşte çalışma yapılan noktalar

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde bulunan Sultanbeyli Ücret Toplama İstasyonu'nda Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüşüm çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle Sultanbeyli gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü olarak sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Denizli istikametinde şev destekleme çalışmaları yapılıyor. Çalışma bölgesinde emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım orta ve sol şeritlerden devam ediyor. Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun 23-25. kilometrelerinde ise bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldı; ulaşım sol ve orta şeritlerden sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı-Bahçe kavşakları arasındaki 0-1. kilometrelerde deprem hasarlarının onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Trabzon-Maçka-Torul yolunun 43. kilometresinde yer alan Yeni Zigana Tüneli'nde elektrik ve elektronik sistemlerin bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Her iki yöndeki tüplerde süren çalışmalar nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-49. kilometreleri arasındaki Çaydeğirmeni belde geçişinde üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Ordu-Fatsa yolunun 3-6. kilometrelerindeki üstyapı onarımı nedeniyle de ulaşım bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Samsun yolunun 32-33. kilometrelerinde, Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ banket trafiğe kapatıldı ve ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor. Tuzluca-Iğdır yolunun 8-10. kilometrelerinde ise yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.