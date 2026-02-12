Kara yollarında son durum: İşte çalışma yapılan noktalar ve kapalı şeritler
Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüleri uyardı. Birçok güzergahta şerit daraltması ve yönlendirme yapılırken, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ile 5. kilometreleri arasında şev çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple Denizli istikametinde emniyet şeridi ile sağ ve orta şeritler trafiğe kapatıldı; ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde ise bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor.
Balıkesir-Kepsut yolunun 0-3. kilometrelerinde süren yapım çalışmaları nedeniyle Balıkesir istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Kepsut istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde ise Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları devam ediyor. Çalışma kapsamında Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.
Trabzon-Rize yolunun 23. kilometresindeki Araklı-Yalıboyu mevkiinde yaya üst geçidi montaj çalışması yapılıyor. Bu nedenle her iki yönde de ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sürdürülüyor.
Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde devam eden çalışmalar sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Çorum-İskilip yolunun 30-33. kilometrelerinde de yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Digor-Tuzluca yolunun 68-77. kilometreleri, Seydişehir-Bozkır yolunun 25-30. kilometreleri ve Van-Hakkari yolunun 12-13. kilometreleri. Bu kesimlerde seyreden sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve trafik işaretlerine riayet etmeleri gerekiyor.