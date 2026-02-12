Kara yollarında son durum: İşte çalışma yapılan noktalar ve kapalı şeritler

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 3 ile 5. kilometreleri arasında şev çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple Denizli istikametinde emniyet şeridi ile sağ ve orta şeritler trafiğe kapatıldı; ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde ise bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 0-3. kilometrelerinde süren yapım çalışmaları nedeniyle Balıkesir istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Kepsut istikametinden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde ise Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları devam ediyor. Çalışma kapsamında Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılarak ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun 23. kilometresindeki Araklı-Yalıboyu mevkiinde yaya üst geçidi montaj çalışması yapılıyor. Bu nedenle her iki yönde de ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sürdürülüyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerinde devam eden çalışmalar sebebiyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Çorum-İskilip yolunun 30-33. kilometrelerinde de yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Digor-Tuzluca yolunun 68-77. kilometreleri, Seydişehir-Bozkır yolunun 25-30. kilometreleri ve Van-Hakkari yolunun 12-13. kilometreleri. Bu kesimlerde seyreden sürücülerin hızlarını düşürmeleri ve trafik işaretlerine riayet etmeleri gerekiyor.