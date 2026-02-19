Kara yollarında son durum: İşte çalışma yapılan yollar ve güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğünün paylaştığı verilere göre, otoyollarda süren çalışmalar trafiği etkiliyor. Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 2 ila 3. kilometrelerinde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nda ise Limontepe-Narlıdere-Çeşme istikametinde bulunan Balçova Viyadüğü'nde derz yenileme çalışması yürütülüyor. Bu sebeple sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım sol ve orta şeritlerden devam ediyor.

Ayrıca TEM Otoyolu'nun Kandıra Ücret Toplama İstasyonu'nun Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürülmesi çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Kandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yolları üzerinden kontrollü olarak yapılıyor.

Başkent ve çevresindeki ana arterlerde de yol çalışmaları dikkat çekiyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sürdürülüyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle de sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Antalya bölgesinde, Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerinde bulunan Devren, Ilıksu-Ulaş ve Çandırtepe tünellerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu tünellerde ulaşım, 09.00-23.00 saatleri arasında kontrollü olarak sağlanacak.

Doğu Karadeniz'de ise Trabzon-Maçka-Torul yolunun 43. kilometresindeki Yeni Zigana Tüneli'nde çalışma var. Tünelin her iki yönündeki tüplerde yapılan elektrik ve elektronik sistem bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

Bunların yanı sıra, Simav-Abide yolunun 50-51, Çorum-İskilip yolunun 30-33 ve Tokat-Niksar yolunun 3-8. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.