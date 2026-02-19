Kara yollarında son durum: İşte çalışma yapılan yollar ve güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği noktaları içeren yol durumu bültenini yayımladı. Sürücülerin çalışma yapılan kesimlerde yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarı yapıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kara yollarında son durum: İşte çalışma yapılan yollar ve güzergahlar
Yayınlanma:

Karayolları Genel Müdürlüğünün paylaştığı verilere göre, otoyollarda süren çalışmalar trafiği etkiliyor. Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 2 ila 3. kilometrelerinde gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nda ise Limontepe-Narlıdere-Çeşme istikametinde bulunan Balçova Viyadüğü'nde derz yenileme çalışması yürütülüyor. Bu sebeple sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım sol ve orta şeritlerden devam ediyor.

Ayrıca TEM Otoyolu'nun Kandıra Ücret Toplama İstasyonu'nun Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürülmesi çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Kandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar, servis yolları üzerinden kontrollü olarak yapılıyor.

Başkent ve çevresindeki ana arterlerde de yol çalışmaları dikkat çekiyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatıldı. Söz konusu bölgede ulaşım sol şeritten kontrollü olarak sürdürülüyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 69-72. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle de sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Antalya bölgesinde, Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerinde bulunan Devren, Ilıksu-Ulaş ve Çandırtepe tünellerinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu tünellerde ulaşım, 09.00-23.00 saatleri arasında kontrollü olarak sağlanacak.

Doğu Karadeniz'de ise Trabzon-Maçka-Torul yolunun 43. kilometresindeki Yeni Zigana Tüneli'nde çalışma var. Tünelin her iki yönündeki tüplerde yapılan elektrik ve elektronik sistem bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

Bunların yanı sıra, Simav-Abide yolunun 50-51, Çorum-İskilip yolunun 30-33 ve Tokat-Niksar yolunun 3-8. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bugün hava nasıl olacak? İşte 19 Şubat 2026 meteoroloji hava tahminiBugün hava nasıl olacak? İşte 19 Şubat 2026 meteoroloji hava tahminiYurt
Gazete manşetleri 19 Şubat PerşembeGazete manşetleri 19 Şubat PerşembeGündem
karayolları yol durumu bülteni hangi yollar kapalı
Günün Manşetleri
Ünlü isimlerin sahte reklamlarıyla dolandırdılar
İstanbul’da İETT otobüsü yoldan çıktı
Erdoğan'dan komisyon raporuna ilk yorum
Terörsüz Türkiye raporu komisyonda kabul edildi
Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı
Bakanlık denetim yaptı, ceza kesti
Adana merkezli 10 ilde "sahte reçete" operasyonu
Türkiye'de işsizlik oranı 2025'in son çeyreğinde yüzde 8,2'ye geriledi
Ziraat Bankası 2025 bilançosunu açıkladı
Damacanalar dolusu uyuşturucu yakalandı
Çok Okunanlar
Gazete manşetleri 19 Şubat Perşembe Gazete manşetleri 19 Şubat Perşembe
Yeraltı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı ne zaman gelecek? Yeraltı 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı ne zaman gelecek?
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
X çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Şubat X erişim sorunu X çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Şubat X erişim sorunu
Ata Turizm (ATATR) borsada ne zaman işlem görecek? Ata Turizm (ATATR) borsada ne zaman işlem görecek?