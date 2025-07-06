Kara yollarında son durum! İşte kapatılan güzergahlar ve alternatif rotalar
Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde çok sayıda yolda sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüleri uyardı. Özellikle TEM Otoyolu'nda gece saatlerinde tamamen kapatılacak kesimler dikkat çekerken, bazı güzergahlarda ulaşım kontrollü sağlanıyor. İşte detaylar...
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün duyurusuna göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Körfez kavşakları arasındaki 0-11. kilometrelerde yürütülen üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında, her gün 22.00-06.00 saatleri arasında Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak. Bu süre zarfında sürücüler Kandıra Kavşağı üzerinden D-100 Devlet Yolu’na yönlendirilecek.
TAG Otoyolu’nun Nurdağı-Narlı kavşakları (0-2. km) ile Bingöl-Solhan yolu (27-29. km) arasındaki çalışmalarda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve levhalarına dikkat etmeleri hayati önem taşıyor.
Susurluk-Balıkesir yolunun 29-32. kilometreleri, üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Balıkesir-Susurluk istikametinde trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer şeritten iki yönlü olarak sürdürülüyor.
Polatlı-Ankara yolunun 44-45. kilometrelerinde, köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde devam ediyor. Bu noktada yoğunluk yaşanabileceği uyarısı yapıldı.
EGE VE DOĞU ANADOLU’DA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Muğla-Denizli yolu (30-35. km) ile
Yozgat-Alaca yolu (0-5. km) arasında yapım çalışmaları devam ediyor. Ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü sağlanıyor.
Korkuteli-Elmalı yolu (0-26. km) ve
Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolu (27-39. km) arasında ise asfalt sathi kaplama çalışmaları yürütülüyor.
Ağrı-Doğubayazıt yolunun 28-31. kilometreleri, yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer şeritten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı