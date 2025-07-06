Kara yollarında son durum! İşte kapatılan güzergahlar ve alternatif rotalar

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün duyurusuna göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Körfez kavşakları arasındaki 0-11. kilometrelerde yürütülen üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında, her gün 22.00-06.00 saatleri arasında Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak. Bu süre zarfında sürücüler Kandıra Kavşağı üzerinden D-100 Devlet Yolu’na yönlendirilecek.

TAG Otoyolu’nun Nurdağı-Narlı kavşakları (0-2. km) ile Bingöl-Solhan yolu (27-29. km) arasındaki çalışmalarda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve levhalarına dikkat etmeleri hayati önem taşıyor.

Susurluk-Balıkesir yolunun 29-32. kilometreleri, üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Balıkesir-Susurluk istikametinde trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer şeritten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-45. kilometrelerinde, köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde devam ediyor. Bu noktada yoğunluk yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

EGE VE DOĞU ANADOLU’DA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Muğla-Denizli yolu (30-35. km) ile

Yozgat-Alaca yolu (0-5. km) arasında yapım çalışmaları devam ediyor. Ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü sağlanıyor.

Korkuteli-Elmalı yolu (0-26. km) ve

Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolu (27-39. km) arasında ise asfalt sathi kaplama çalışmaları yürütülüyor.

Ağrı-Doğubayazıt yolunun 28-31. kilometreleri, yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer şeritten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.