Kara yollarında son durum! İşte kapatılan güzergahlar ve alternatif rotalar

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde çok sayıda yolda sürdürülen yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüleri uyardı. Özellikle TEM Otoyolu'nda gece saatlerinde tamamen kapatılacak kesimler dikkat çekerken, bazı güzergahlarda ulaşım kontrollü sağlanıyor. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kara yollarında son durum! İşte kapatılan güzergahlar ve alternatif rotalar
Yayınlanma: Güncellenme:

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün duyurusuna göre, TEM Otoyolu'nun Kandıra-Körfez kavşakları arasındaki 0-11. kilometrelerde yürütülen üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında, her gün 22.00-06.00 saatleri arasında Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak. Bu süre zarfında sürücüler Kandıra Kavşağı üzerinden D-100 Devlet Yolu’na yönlendirilecek.

TAG Otoyolu’nun Nurdağı-Narlı kavşakları (0-2. km) ile Bingöl-Solhan yolu (27-29. km) arasındaki çalışmalarda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve levhalarına dikkat etmeleri hayati önem taşıyor.

Susurluk-Balıkesir yolunun 29-32. kilometreleri, üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Balıkesir-Susurluk istikametinde trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer şeritten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-45. kilometrelerinde, köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü şekilde devam ediyor. Bu noktada yoğunluk yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

EGE VE DOĞU ANADOLU’DA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Muğla-Denizli yolu (30-35. km) ile
Yozgat-Alaca yolu (0-5. km) arasında yapım çalışmaları devam ediyor. Ulaşım, bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü sağlanıyor.
Korkuteli-Elmalı yolu (0-26. km) ve
Taşköprü-Hanönü-Boyabat yolu (27-39. km) arasında ise asfalt sathi kaplama çalışmaları yürütülüyor.

Ağrı-Doğubayazıt yolunun 28-31. kilometreleri, yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer şeritten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek tutuklandıAntalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek tutuklandıGündem
Devler sahnede: PSG 9 kişiyle Bayern’i devirdi!Devler sahnede: PSG 9 kişiyle Bayern’i devirdi!Spor

Kaynak: Anadolu Ajansı

kara yolları
Günün Manşetleri
MUHİTTİN BÖCEK TUTUKLANDI
GAZETECİ TİMUR SOYKAN GÖZALTINA ALINDI
ULUSLARARASI SUÇ ÇETELERİNE DARBE!
Eski gelini gözaltında, oğlu ise aranıyor!
ANKARA'DA GERİ SAYIM YAPILIYOR
NETANYAHU VE GENELKURMAY BAŞKANI KAVGA ETTİ!
YANGINDA BİR ORMAN İŞÇİSİ ŞEHİT OLDU
40 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
CHP'li Adana, Antalya ve Adıyaman Belediye Başkanları gözaltına alındı
Tunç Soyer dahil 35 kişi tutuklandı
Çok Okunanlar
Akaryakıt değil resmen altın Akaryakıt değil resmen altın
Kara yollarında son durum! Kara yollarında son durum!
Avcılar dikkat! Avcılar dikkat!
İmralı’da sıcak gelişme! İmralı’da sıcak gelişme!
CHP’li Murat Emir kürsüden düştü! CHP’li Murat Emir kürsüden düştü!