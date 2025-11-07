Kara yollarında son durum: İşte trafiğe kapalı güzergahlar ve alternatif yollar

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre, sürücüleri en çok zorlayacak çalışmalar otoyollarda yoğunlaştı. Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-2. kilometrelerinde, Samsun Kavşağı Köprüsü'ndeki genleşme derzi değişim çalışmaları sebebiyle havalimanı istikameti araç trafiğine tamamen kapatıldı. Bu güzergahta ulaşım, diğer istikametten (karşı şerit) iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nda da benzer bir durum yaşanıyor. Otoyolun 3-4. kilometrelerinde, Karabük bağlantı yolunda yer alan Devlet Yolu Üst Geçit Köprüsü'ndeki genleşme derzi değişim çalışması nedeniyle otoyol istikameti araç trafiğine kapatıldı. Karabük istikametinden gelip otoyola bağlanmak isteyen sürücülerin, Gerede Sanayi Kavşağı'na yönlendirildiği ve D750 devlet yolu üzerinden otoyola giriş yapabildikleri bildirildi.

Akdeniz Bölgesi'nde ise Adana-Mersin yolunun 0-1. kilometrelerinde, Liman Köprüsü'ndeki derz bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Mersin istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşımın, liman D kapısı çıkışından (İsmet İnönü Bulvarı) sağlandığı belirtildi.

BÖLÜNMÜŞ YOLLARDA TRAFİK AKIŞI DEĞİŞTİ

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki bölünmüş yollarda da trafik akışı, çalışmalar nedeniyle tek şeride veya karşı yöne aktarılmış durumda:

Akçakoca-Düzce yolunun 20-24. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Akçakoca-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

İzmir-Manisa il sınırı-Soma yolunun 6-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sağlanıyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Dursunbey-Harmancık-Tavşanlı yolunun 25-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

KONTROLLÜ GEÇİŞ VE KISA SÜRELİ KESİNTİ UYARILARI

Bazı güzergahlarda ise trafik kontrollü veya kısa süreli kesintilerle ilerliyor. Tirebolu-Doğankent yolunun 10-11. kilometrelerindeki genişletme çalışması nedeniyle trafik akışı, kısa sürelerle durdurularak ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Yenice-Karabük yolunun 51-53. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle de bölünmüş yolun her iki istikametinde ve Kardemir Kavşağı bölgesinde ulaşımın kontrollü sağlandığı öğrenildi.

KGM ayrıca, Edirne-İstanbul yolunun 61-63. kilometrelerinde (tren istasyonu bağlantı yolu), Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 21-26. kilometrelerinde, Seydikemer-Söğüt yolunun 0-13. kilometrelerinde ve Hadim-Alanya yolunun 5-22. kilometrelerinde yapım çalışmaları olduğunu belirterek, sürücülerin bu kesimlerde trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerinin önem taşıdığını vurguladı.