Kara yollarında son durum: İşte trafiğe kapalı yollar ve çalışma yapılan noktalar

Karayolları Genel Müdürlüğü, ulaşımın güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi adına kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi gerektiğini bildirdi.

Trafik işaret ve işaretçilerine riayet edilmesinin hayati önem taşıdığı belirtilirken, ülkenin farklı bölgelerindeki kritik geçiş noktalarında yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Özellikle otoyol ve ana arterleri kullanacak sürücülerin güncel duyuruları dikkate alması gerekiyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 2 ile 6. kilometreleri arasında gerçekleştirilen üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışında değişikliğe gidildi. Bu kapsamda Adana-Mersin istikametinde bant aktarımı yapılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

İstanbul trafiğinin ana damarlarından biri olan TEM Otoyolu'nda da çalışma bulunuyor. Mahmutbey Batı Kavşağı Anayol Üstgeçit Köprüsü'nün genleşme derzlerinde onarım yapılıyor. Bu çalışmalar 21.00 ile 06.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olup, söz konusu saatlerde şerit daraltması uygulanacak.

Ankara ve çevresinde de yol yapım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21 ile 25. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları sebebiyle mevcut yol trafiğe kapatıldı. Ulaşım, Ankara-Kahramankazan-Kızılcahamam istikametinden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Simav-Abide yolunun 50 ile 51. kilometrelerindeki yapım çalışmaları ve Narlı-Pazarcık yolunun Pazarcık çevre yolu mevkisindeki 9 ile 12. kilometrelerinde devam eden üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle bu noktalarda ulaşım kontrollü olarak veriliyor.

Karadeniz Sahil Yolu üzerinde seyahat edecek sürücülerin de dikkatli olması gerekiyor. Ordu-Fatsa yolunun 3 ile 6. kilometrelerinde süren üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun Ordu istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Piraziz-Giresun-Keşap yolunun 35. kilometresinde ise yaya üst geçidi montaj çalışması yapılıyor. Bu sebeple bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım, tek şeritten kontrollü olarak devam ettiriliyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise Batman-Hasankeyf-Gercüş-Midyat yolunun 39 ile 41. kilometrelerinde Hasankeyf-Gercüş istikametindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin tedbirli olması büyük önem taşıyor.

Turizm bölgelerindeki ulaşım ağlarında da bakım çalışmaları sürüyor. Manavgat-Alanya yolunun 38 ile 43. kilometreleri arasında bulunan Devren, Ilıksu-Ulaş ve Çandırtepe tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Söz konusu tünellerdeki çalışmalar nedeniyle saat 23.00'e kadar ulaşım kontrollü olarak sağlanacak. Sürücülerin belirtilen saat aralıklarında ve güzergahlarda dikkatli seyretmeleri isteniyor.