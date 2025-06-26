Kara yollarında son durum: İşte trafiğe kapatılan güzergahlar ve alternatif rotalar

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün son yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu’nun Havsa ile Edirne Doğu kavşakları arasında süren yapım çalışmaları kapsamında İstanbul istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı yönden iki yönlü olarak sağlanıyor. Sürücülerden bu bölgede ekstra dikkatli olmaları ve işaretçilere uymaları istendi. Çalışmalar 24 saat esasına göre yürütülüyor.

Aydın-Denizli Otoyolu’nun 8-12. kilometreleri arasında devam eden şev çalışması nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatıldı. Sürücüler, geri kalan şeritlere yönlendirilerek kontrollü geçiş sağlanıyor.

TAG Otoyolu’nun Kilis ile Akkent kavşakları arasındaki 3-5. kilometreleri arasında yapım çalışmaları sürüyor. Bu bölgede trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor. Aynı şekilde Niğde-Pozantı Otoyolu’nun 0-6. kilometrelerinde, Eminlik Kavşağı’nın Adana yönü trafiğe tek şeritten devam ediyor.

Bursa Çevre Otoyolu’nun Ankara istikametinde 0-3. kilometrelerde, yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı, Ankara-İzmir yönünden iki yönlü olarak veriliyor.

Yalova-Bursa-Gemlik hattının 9-12. kilometrelerinde, asfalt yenileme çalışmaları kapsamında Yalova-Bursa yönü trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 43-45. kilometreleri arasında, Çaydeğirmeni beldesi geçişinde süren üstyapı çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer yönden iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Samsun-Ünye-Fatsa yolunun 5-8. kilometrelerinde, Yunus Emre Tüneli’nin Samsun yönü kapatıldı. Sürücüler, Ünye Otogarı sapağından sahil yoluna yönlendiriliyor.

Of-Çaykara-Bayburt yolunun 24. kilometresinde, süren yapım çalışması nedeniyle Çaykara-Of yönü trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.