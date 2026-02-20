Kara yollarında son durum: İşte yapım çalışması süren noktalar

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği güzergahları açıkladı. Sürücülerin çalışma yapılan kesimlerde hızlarını düşürmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yol durumu bülteniyle sürücüleri uyardı. Ülke genelindeki birçok ana arterde süren üstyapı, köprü ve kavşak çalışmaları nedeniyle trafik akışında düzenlemelere gidildi.

KGM verilerine göre, TAG Otoyolu'nun Mersin Serbest Bölge ile Tarsus Organize Sanayi Bölgesi kavşakları arasında kalan 0-4. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple bölgede ulaşım tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun 8-10. kilometrelerinde ise şev destekleme çalışmaları yürütülüyor. Çalışma nedeniyle Denizli istikametinde emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılırken, ulaşım orta ve sol şeritlerden devam ediyor.

Antalya-Serik yolunun 12. kilometresinde bulunan Serik Köprüsü'ndeki derz onarımı nedeniyle Serik-Antalya yönünde trafik tek şeritten işliyor.

Başkent Ankara'da Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatılarak, ulaşıma alternatif yollardan izin veriliyor.

İç Anadolu'nun bir diğer önemli güzergahı Nevşehir-Kayseri yolunun 57-59. kilometrelerinde de yapım çalışması nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 61-64. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 46-48. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle trafik tek şeritten kontrollü ilerliyor.

Piraziz-Giresun-Keşap yolunun 34. kilometresindeki Keşap-Soğukpınar mevkisinde yaya üst geçidi yapımı sürüyor. Çalışma süresince her iki yönde de ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Ayrıca Mardin-Midyat yolunun 13-16. kilometreleri ile Balıkesir-Kepsut yolunun 0-4. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak veriliyor.

karayolları yol durumu bülteni
