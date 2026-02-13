Kara yollarında son durum: İşte yapım ve onarım çalışması süren yollar
Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücüleri uyardı. Belirlenen güzergahlarda ulaşımın kontrollü sağlandığı belirtilirken, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde bulunan Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu'nda serbest geçiş sistemine dönüşüm çalışmaları yapılıyor. Bu çalışma kapsamında Adapazarı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından sağlanıyor.
TAG Otoyolu'nun Mersin Serbest Bölge-Tarsus OSB kavşakları arasındaki 0-4. kilometrelerinde ise üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor. Çalışma nedeniyle bu kesimde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sürdürülüyor.
Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde yürütülen Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle trafik düzeni değiştirildi. Çalışma kapsamında Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatıldı; ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.
Mengen-Yeniçağa yolunun 22-23. kilometrelerinde süren yapım çalışmaları nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Uşak-Kula yolunun 57-60. kilometrelerinde ise köprü yapım çalışması bulunuyor. Bu sebeple ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor.
Karadeniz Bölgesi'nde süren çalışmalar ulaşımı kısmen etkiliyor. Trabzon-Rize yolunun 23. kilometresinde, Araklı-Yalıboyu mevkiinde yaya üst geçidi montajı yapılıyor. Montaj çalışması nedeniyle her iki yönde de ulaşım tek şeritten sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ise trafik akışı servis yoluna yönlendiriliyor.
Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü olarak devam ediyor.
Van-Hakkari yolunun 12-13. kilometreleri ile Ermenek-Mut yolunun 15-43. kilometrelerinde de yapım çalışmaları sürüyor.