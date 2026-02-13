Kara yollarında son durum: İşte yapım ve onarım çalışması süren yollar

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde bulunan Adapazarı Ücret Toplama İstasyonu'nda serbest geçiş sistemine dönüşüm çalışmaları yapılıyor. Bu çalışma kapsamında Adapazarı gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Mersin Serbest Bölge-Tarsus OSB kavşakları arasındaki 0-4. kilometrelerinde ise üstyapı onarım çalışmaları devam ediyor. Çalışma nedeniyle bu kesimde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sürdürülüyor.

Polatlı-Ankara yolunun 44-46. kilometrelerinde yürütülen Turkuaz Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle trafik düzeni değiştirildi. Çalışma kapsamında Eğitim Tesisleri Köprülü Kavşağı ve Polatlı yönündeki kavşak kolları trafiğe kapatıldı; ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 22-23. kilometrelerinde süren yapım çalışmaları nedeniyle Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Uşak-Kula yolunun 57-60. kilometrelerinde ise köprü yapım çalışması bulunuyor. Bu sebeple ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor.

Karadeniz Bölgesi'nde süren çalışmalar ulaşımı kısmen etkiliyor. Trabzon-Rize yolunun 23. kilometresinde, Araklı-Yalıboyu mevkiinde yaya üst geçidi montajı yapılıyor. Montaj çalışması nedeniyle her iki yönde de ulaşım tek şeritten sağlanıyor. İnebolu-Kastamonu yolunun 53-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ise trafik akışı servis yoluna yönlendiriliyor.

Adıyaman-Kahta yolunun 11-14. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü olarak devam ediyor.

Van-Hakkari yolunun 12-13. kilometreleri ile Ermenek-Mut yolunun 15-43. kilometrelerinde de yapım çalışmaları sürüyor.