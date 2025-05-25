Kara yollarında son durum! Sürücüler bu yollarda dikkatli olmalı

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde sürdürülen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı güzergahlarda trafik akışının yavaşlatıldığını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kara yollarında son durum! Sürücüler bu yollarda dikkatli olmalı
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Bursa Çevre Otoyolu'nun 0-3. kilometreleri arasında yürütülen yol yapım çalışmaları nedeniyle İzmir istikameti ulaşıma kapatıldı. Bu sebeple trafik akışı, karşı yöndeki İzmir-Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmesi gerekiyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Ankara-İstanbul (Kuzey) yönünde yapılan bakım ve onarım çalışması nedeniyle, bant aktarımı uygulanıyor. Bu güzergâhta ulaşım, İstanbul-Ankara (Güney) istikametinden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Yeşilova-Burdur yolu üzerindeki 0-8. kilometrelerde yol genişletme çalışmaları yürütülüyor. Trafik bu bölgede kontrollü olarak ilerliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nda, Susuz Köprülü Kavşağı'na bağlanan sağ toplayıcı yol üzerinde şerit daraltması uygulanıyor. İstanbul-Kırıkkale istikametine seyahat eden sürücülerin dikkatli olması uyarısı yapıldı.

Kaş-Demre-Finike yolunun 53-54. kilometreleri arasında menfez çalışmaları nedeniyle trafik işaretlerine dikkat edilmesi gerekiyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kesimi (6-9. kilometreler), üstyapı onarımı nedeniyle Gaziantep istikametinden iki yönlü olarak ulaşıma açık.

İyidere-Rize yolunda ise 26-28. kilometreler arasında ulaşım tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor.

Samsun-Ankara yolu 36-37. kilometrelerde üstyapı onarımı sebebiyle sürücüler kontrollü şekilde ilerliyor.

Kars-Ardahan yolu üzerinde 50. kilometrede devam eden çalışmalarda da trafik yönlendirmelerine uyulması gerekiyor.

Kaman-Kırşehir yolunun 0-1. kilometrelerinde yapılan çalışmalar nedeniyle bölünmüş yolun bir kısmı iki yönlü trafiğe açıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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