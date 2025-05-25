Kara yollarında son durum! Sürücüler bu yollarda dikkatli olmalı

Bursa Çevre Otoyolu'nun 0-3. kilometreleri arasında yürütülen yol yapım çalışmaları nedeniyle İzmir istikameti ulaşıma kapatıldı. Bu sebeple trafik akışı, karşı yöndeki İzmir-Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmesi gerekiyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Ankara-İstanbul (Kuzey) yönünde yapılan bakım ve onarım çalışması nedeniyle, bant aktarımı uygulanıyor. Bu güzergâhta ulaşım, İstanbul-Ankara (Güney) istikametinden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Yeşilova-Burdur yolu üzerindeki 0-8. kilometrelerde yol genişletme çalışmaları yürütülüyor. Trafik bu bölgede kontrollü olarak ilerliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nda, Susuz Köprülü Kavşağı'na bağlanan sağ toplayıcı yol üzerinde şerit daraltması uygulanıyor. İstanbul-Kırıkkale istikametine seyahat eden sürücülerin dikkatli olması uyarısı yapıldı.

Kaş-Demre-Finike yolunun 53-54. kilometreleri arasında menfez çalışmaları nedeniyle trafik işaretlerine dikkat edilmesi gerekiyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kesimi (6-9. kilometreler), üstyapı onarımı nedeniyle Gaziantep istikametinden iki yönlü olarak ulaşıma açık.

İyidere-Rize yolunda ise 26-28. kilometreler arasında ulaşım tek şerit üzerinden kontrollü olarak sağlanıyor.

Samsun-Ankara yolu 36-37. kilometrelerde üstyapı onarımı sebebiyle sürücüler kontrollü şekilde ilerliyor.

Kars-Ardahan yolu üzerinde 50. kilometrede devam eden çalışmalarda da trafik yönlendirmelerine uyulması gerekiyor.

Kaman-Kırşehir yolunun 0-1. kilometrelerinde yapılan çalışmalar nedeniyle bölünmüş yolun bir kısmı iki yönlü trafiğe açıldı.