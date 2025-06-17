Kara yollarında sürücülere kritik uyarı: Birçok noktada onarım çalışması var

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Doğu-Bolu Batı kavşakları arasındaki 12-14. kilometreleri arasında yürütülen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölümde ulaşım, Ankara yönünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu’nun Aydın Çevre Otoyolu bölümünde, İzmir yönünden Aydın’a doğru olan sol ve orta şeritlerde sürdürülen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafik sağ şerit ve emniyet şeridine yönlendirildi.

TAG Otoyolu’nun İskenderun Batı ile Gözeneler kavşakları arasında 0-6. kilometrelerde yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle bölgede ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Aynı şekilde Malatya-Kale yolunun 2-6. kilometreleri arasında süren üstyapı yenileme çalışmaları da trafiği etkiliyor. Bu kesimde de araç akışı kontrollü şekilde yönlendiriliyor.

İnegöl ile Bozüyük arasında yer alan 32-38. kilometrelerdeki yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, karşı yöndeki Bursa-Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Sandıklı-Keçiborlu-Burdur yolunun 40. kilometresinde yer alan Porsuma Köprülü Kavşağı’nda yürütülen bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Sandıklı yönünde ulaşım sadece tek şeritten, kontrollü bir şekilde devam ediyor.

Nevşehir-Hacıbektaş yolunun 17-18. kilometreleri arasında sürdürülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak veriliyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 34-35. kilometrelerinde bulunan Eskipazar Mermer Kavşağı’nda kavşak düzenleme çalışmaları sürerken, Diyarbakır-Mardin yolunun 8-11. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle de trafik bölünmüş yolun bir şeridinden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Rize’de ise İyidere-Rize yolunun 5-6. kilometreleri arasında yer alan Sarayköy-1 ve Sarayköy-2 tünellerinde, her iki yönde elektrik ve elektronik sistem bakım çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle saat 17.00’ye kadar ulaşım servis yolundan gerçekleştirilecek.