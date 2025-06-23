Kara yollarında sürücülere kritik uyarı: Bu güzergahlarda trafik kontrollü sağlanacak!

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok güzergahta ulaşımın kontrollü sağlanacağını duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kara yollarında sürücülere kritik uyarı: Bu güzergahlarda trafik kontrollü sağlanacak!
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Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Anadolu Otoyolu’nun Bolu Doğu ile Bolu Batı kavşakları arasındaki 11-14. kilometreler arasında sürdürülen üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti 27 Haziran’a kadar trafiğe kapalı olacak. Ulaşım, Ankara istikametinden çift yönlü ve kontrollü şekilde sağlanıyor. Bu kapsamda trafik akışı bir şerit Ankara, iki şerit İstanbul yönünde düzenleniyor.

İzmir-Aydın Otoyolu’nun Aydın Çevre Otoyolu kesiminde ise İzmir-Aydın yönündeki sol ve orta şeritler üstyapı onarımı sebebiyle 30 Haziran’a kadar trafiğe kapatıldı. Araç geçişleri sağ ve emniyet şeritlerinden kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu’nun Hendek ile Gümüşova kavşakları arasındaki 0-11. kilometrelerde yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Bu bölgedeki ulaşım Ankara yönünden iki yönlü olarak veriliyor.

TAG Otoyolu’nun Kilis-Akkent kavşakları arasındaki 3-5. kilometrelerde devam eden yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik kontrollü veriliyor. Aynı şekilde Kayseri-Niğde yolunun 2-8. ve Diyarbakır-Silvan yolunun 58-61. kilometrelerinde de ulaşım bölünmüş yolun bir şeridinden çift yönlü sağlanıyor.

Elmalı-Finike yolunun 25-27. kilometreleri arasında patlatmalı kazı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yol, her gün 10.00 ile 17.00 saatleri arasında aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Yıldızeli-Sivas yolu: 2-6. kilometrelerde üstyapı yenileme nedeniyle sürücülerden trafik işaretlerine dikkat etmeleri istendi.

Yalova-Bursa il sınırı-Gemlik-Bursa yolu: 9-12. kilometrelerde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle Yalova-Bursa yönü trafiğe kapatıldı, diğer yönden çift yönlü ulaşım sağlanıyor.

Bayburt-Erzurum yolu: 17-22. kilometreler arasında yapım çalışması nedeniyle sol şerit kapatıldı, sağ şeritten çift yönlü ulaşım devam ediyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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