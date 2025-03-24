Kara yollarında trafik yoğunluğu! İşte çalışma yapılan güzergahlar

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde devam eden yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı güzergâhlarda ulaşımın kontrollü sağlandığını duyurdu. Sürücülerin, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

TEM OTOYOLU'NDA TRAFİK İSTANBUL YÖNÜNE KAPALI

TEM Otoyolu’nun Babaeski-Lüleburgaz kavşakları arasında (79-85. kilometrelerde) yürütülen üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu güzergâhta seyahat edecek sürücüler için ulaşım, Edirne yönünden çift yönlü olarak sağlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu üzerinde, Buharkent-1 Kavşağı çıkışındaki bağlantı yolunda yapılan otoyol çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun tek şeridinden çift yönlü olarak sağlanıyor.

Tokat-Niksar yolunun 30-32. kilometreleri arasındaki çalışmalar sebebiyle sürücüler kontrollü olarak yönlendiriliyor.

ANTALYA-MANAVGAT YOLUNDA ÇİFT YÖNLÜ TRAFİK AKIŞI

Antalya’nın önemli güzergâhlarından biri olan Antalya-Serik-Manavgat yolu üzerinde, Boğazkent Köprülü Kavşağı’ndaki yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle ulaşım Alanya-Antalya istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor.

Kayseri-Niğde yolu (7-13. kilometreler) ve Diyarbakır-Bismil-Batman yolu (0-4. kilometreler) arasında yapım çalışmaları sürerken, ulaşım bölünmüş yolun tek şeridinden kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Kastamonu-İnebolu ayrımı-Devrekani-Çatalzeytin yolunun 28-35. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometreleri arasında, özellikle Nizip ve Birecik geçişlerindeki çalışmalar nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

Konya-Karaman-Ereğli çevre yolu üzerinde Kaşınhanı Köprülü Kavşağı’nda devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, Çumra-Karaman yönüne gidecek araçlar servis yoluna yönlendiriliyor.