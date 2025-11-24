Kara yollarında uyarı üstüne uyarı! Birçok güzergahta trafik kontrollü ilerliyor

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) verilerine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri arasında, Buca Doğu Kavşağı'nın Işıkkent yönündeki Buca'ya giriş katılım kolunda çevre aydınlatma direklerinin bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu zorunlu çalışmalar nedeniyle, 23.00 ile 05.00 saatleri arasında söz konusu katılım kolundaki araç trafiği akışı, çalışma düzenine uygun olarak kontrollü bir biçimde yürütülecek.

TEM OTOYOLU VE ANADOLU OTOYOLU'NDA ŞERİT KISITLAMALARI VE YÖNLENDİRMELER

İstanbul trafiğinin can damarlarından biri olan TEM Otoyolu'nun Gaziosmanpaşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde süren yapım faaliyetleri sebebiyle, sağ şerit trafiğe tamamen kapatılmış durumda. Bu kesimde ulaşım, yalnızca tek şeritten sağlanmaya devam ediyor.

Öte yandan, Anadolu Otoyolu'nun Karabük bağlantı yolu üzerindeki devlet yolu üst geçidinde devam eden genleşme derzi çalışmaları dolayısıyla, otoyol istikameti araç trafiğine kapalı tutuluyor. Karabük istikametinden gelerek otoyola katılmak isteyen sürücüler için bir yönlendirme planı devreye alındı. Bu sürücülerin, Gerede Sanayi Kavşağı'na yönlendirilerek D-750 devlet yolu üzerinden otoyola katılım sağlamaları gerekiyor.

Ülke genelindeki birçok devlet ve il yolunda inşaat ve onarım faaliyetleri sürüyor:

Pınarbaşı-Göksun yolunun 35-37. kilometreleri arasında yürütülen menfez çalışması sebebiyle, trafik akışı bölünmüş yolun yalnızca bir kesiminden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Kulu-Cihanbeyli yolu (2-4. kilometreler): Buradaki kavşak çalışması nedeniyle araç kullananların "trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor."

Silifke-Mersin yolu (21-22. kilometreler): Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Alanya-Hadim-Taşkent yolu (37-38. kilometreler): Devam eden yapım çalışmaları ışığında, sürücüler için "trafik işaret ve işaretçilerine uyması önem taşıyor." uyarısı yapıldı.

Ağrı-Doğubayazıt yolu (28-31. kilometreler): Yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım akışı diğer şeritten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Adıyaman-Kahta yolu (11-14. kilometreler): Yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü bir şekilde sürdürülüyor.

Ordu-Topçam yolu (50-53. kilometreler): Bu kesimdeki yapım çalışmaları nedeniyle de ulaşım kontrollü devam ediyor.

Trafikte seyreden tüm vatandaşların, yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen tüm kesimlerde yavaş gidilmesi ve trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerektiği önemle hatırlatıldı.