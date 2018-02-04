Karabağlar ilçesinde bazı evlerin çatıları uçtu, üzerine çatı düşen 4 otomobilde hasar oluştu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir apartmanın çatısı park halindeki otomobillerin üzerine düştü.



Dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran şiddetli rüzgar dolayısıyla bazı evlerin çatıları uçtu.







Karabağlar ilçesi Devrim Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın çatısı uçarak park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Olayda apartman sakinlerine ait 4 otomobilde hasar oluştu.







Apartman sakinlerinden Hasan Öztürker, büyük bir gürültü duyduklarını ve dışarı çıktıklarını belirterek, "Gürültünün yıldırım veya deprem olduğunu düşündük. Dışarı çıktığımızda çatının park halindeki araçların üzerine düştüğünü gördük. Bir komşumuzun aracından çatı uçmadan kısa bir süre önce indiğini öğrendik. Allah'a şükür can kaybı olmadı. Sadece maddi hasar oluştu." diye konuştu.







Karabağlar Belediye Başkan Vekili Turan Manduz ile belediye ekipleri de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.



Öte yandan meteoroloji yetkilileri, şiddetli rüzgarın bugün akşam saatlerinde son bulmasını beklediklerini bildirdi.