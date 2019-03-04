Karabük'te, 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.

Karabük'te, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı.



İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi.



Kesinleşen listelere göre Karabük'te siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:



Adalet ve Kalkınma Partisi

Karabük: Burhanettin Uysal



Safranbolu: Ali Kaya



Eflani: İbrahim Ertuğrul



Eskipazar: Mustafa Yarkan



Yenice: Coşkun Güven



Ovacık: Yakup Narter



Yortan Beldesi: Yılmaz Tiryaki



Cumhuriyet Halk Partisi

Safranbolu: Elif Köse (Millet İttifakı)



Yenice: Sabri Cebecik (Millet İttifakı)



Ovacık: Hidayet Kasımoğlu (Millet İttifakı)



Milliyetçi Hareket Partisi

Karabük: Rafet Vergili

Safranbolu: Fatma Danışman

Eflani: Hüsnü Akın

Eskipazar: Hüseyin Dönmez



Yenice: Zeki Çaylı



Ovacık: Bahri Eroğlu



Yortan Beldesi: Ali Şık



İYİ Parti

Karabük: Dursun Altıparmak (Millet İttifakı)

Eflani: Halil İbrahim Bulut (Millet İttifakı)



Eskipazar: Uğur Kayabaşı (Millet İttifakı)



Yortan Beldesi: Türkcan Cantürk (Millet İttifakı)



Saadet Partisi

Karabük: Mehmet Yüce

Safranbolu: Orhan Gökmen



Eflani: Veli Gözlemeci



Eskipazar: Ramazan Turan



Yenice: İsmail Kirenli



Ovacık: Osman Uluşan



Yortan Beldesi: Hüseyin Acar



Bağımsız Türkiye Partisi

Karabük: Mustafa Erper

Safranbolu: Elif Caymaz



Eflani: Hakan Görmüş



Eskipazar: Aydın Diktepe

Yenice: Şakir Kabacı



Ovacık: Mehmet Ali Günaydın





Demokratik Sol Parti

Karabük: Müyesser Şenyürek



Büyük Birlik Partisi

Karabük: Mahmut Malkoç

Safranbolu: Halil İbrahim Kartaş



Eskipazar: Niyazi Küçükyılmaz



Türkiye Komünist Partisi

Karabük: Göker Debağoğlu