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Karabük 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

 Karabük'te, 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. 

Karabük 31 Mart 2019 yerel seçim belediye başkan adayları kimler? İşte kesin listesi

Karabük'te, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine katılacak siyasi partilerin il ve ilçe seçim kurullarına sunduğu geçici aday listelerindeki incelemeler tamamlandı. 

İtiraz sürecinin sona ermesinin ardından, kesin aday listeleri seçim kurullarınca ilan edildi. 

Kesinleşen listelere göre Karabük'te siyasi partilerin belediye başkan adayları şunlar:

Adalet ve Kalkınma Partisi 
Karabük: Burhanettin Uysal 

Safranbolu: Ali Kaya 

Eflani: İbrahim Ertuğrul 

Eskipazar: Mustafa Yarkan 

Yenice: Coşkun Güven 

Ovacık: Yakup Narter 

Yortan Beldesi: Yılmaz Tiryaki

Cumhuriyet Halk Partisi 
Safranbolu: Elif Köse (Millet İttifakı) 

Yenice: Sabri Cebecik (Millet İttifakı) 

Ovacık: Hidayet Kasımoğlu (Millet İttifakı)

Milliyetçi Hareket Partisi
Karabük: Rafet Vergili 
Safranbolu: Fatma Danışman 
Eflani: Hüsnü Akın
Eskipazar: Hüseyin Dönmez 

Yenice: Zeki Çaylı 

Ovacık: Bahri Eroğlu 

Yortan Beldesi: Ali Şık

İYİ Parti
Karabük: Dursun Altıparmak (Millet İttifakı)
Eflani: Halil İbrahim Bulut (Millet İttifakı) 

Eskipazar: Uğur Kayabaşı (Millet İttifakı) 

Yortan Beldesi: Türkcan Cantürk (Millet İttifakı)

Saadet Partisi
Karabük: Mehmet Yüce 
Safranbolu: Orhan Gökmen 

Eflani: Veli Gözlemeci 

Eskipazar: Ramazan Turan 

Yenice: İsmail Kirenli 

Ovacık: Osman Uluşan 

Yortan Beldesi: Hüseyin Acar

Bağımsız Türkiye Partisi 
Karabük: Mustafa Erper
Safranbolu: Elif Caymaz

Eflani: Hakan Görmüş

Eskipazar: Aydın Diktepe
Yenice: Şakir Kabacı

Ovacık: Mehmet Ali Günaydın


Demokratik Sol Parti
Karabük: Müyesser Şenyürek

Büyük Birlik Partisi
Karabük: Mahmut Malkoç 
Safranbolu: Halil İbrahim Kartaş 

Eskipazar: Niyazi Küçükyılmaz

Türkiye Komünist Partisi 
Karabük: Göker Debağoğlu

Etiketler; #karabük
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