Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi
karabük narkotik
Editör: Süleyman Daban
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Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor. İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde yürütülen saha çalışmaları bünyesinde M.Ş. isimli şahsın ikametine operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada 51 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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