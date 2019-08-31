Karabük'te bir iş yerinin havalandırma boşluğuna sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karabük'te bir iş yerinin havalandırma boşluğuna sıkışan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



100. Yıl Mahallesi'nde bir iş yerinin havalandırma boşluğunda çırpınan güvercini gören Kadir Namal, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından apartman boşluğunda sıkışan güvercini kurtardı.



Güvercin doğaya salındı.