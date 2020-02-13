Karabük'te bugün okullar tatil mi? (13 Şubat Perşembe) Açıklama geldi

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve Safranbolu ilçesinde, ilk ve orta dereceli okulların, bugün tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelden hamile ve engelli olanların da bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Karabük'te kar yağışı devam ederken yarın da okulların tatil edilip edilmeyeceği hakkında henüz bir duyuru paylaşılmadı.

ulusal.com.tr