Karabük'te bulunan antik kent ziyarete açılacak

Ortaya çıkarılan mozaikler onu "Karadeniz'in Zeugması" yaptı.

Karabük'teki Hadrianaupolis Antik Kenti, ören yerine dönüştürülerek tarih meraklılarının ziyaretine açılacak.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bulunan antik kentin, Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.

Arkeologlar bölgenin milattan önce birinci yüzyılda kurularak milattan sonra 8'inci yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığını belirtti.

Antik kentin açılmasıyla bölgenin de turizme kazandırılması hedefleniyor.

ulusal.com.tr