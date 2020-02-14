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Karabük'te bulunan antik kent ziyarete açılacak

Karadeniz'in Zeugması Karabük'teki Antik Kent, ören yerine dönüştürülüp ziyarete açılacak. M.Ö birinci yüzyılda kurulan ve yerleşim yeri olarak kullanılan alandaki kazı çalışmaları sürdürülüyor.

YURT 14.02.2020, 18:14
Karabük'te bulunan antik kent ziyarete açılacak

Ortaya çıkarılan mozaikler onu "Karadeniz'in Zeugması" yaptı.

Karabük'teki Hadrianaupolis Antik Kenti, ören yerine dönüştürülerek tarih meraklılarının ziyaretine açılacak.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bulunan antik kentin, Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans devirlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.

Arkeologlar bölgenin milattan önce birinci yüzyılda kurularak milattan sonra 8'inci yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığını belirtti.

Antik kentin açılmasıyla bölgenin de turizme kazandırılması hedefleniyor.

ulusal.com.tr

#karadeniz #karabük
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