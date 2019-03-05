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Karabük'te direksiyon başında baygınlık geçiren sürücü yaralandı

Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet sürücüsü yaralandı.

Karabük'te direksiyon başında baygınlık geçiren sürücü yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Tokatlı Mahallesi Çiftlik Caddesi'nde, 78 AK 304 plakalı kamyonetin sürücüsü Şevket M, Düz Camisi önüne geldiği sırada direksiyon başında baygınlık geçirdi.

Kontrolden çıkan kamyonet, önce yol kenarında park halindeki 78 S 0147 plakalı otobüse, ardından da cami şadırvanının duvarına çarparak durabildi.

Kamyonetin içinde sıkışan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından çıkartıldı. 

Ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 

Yolda güvenlik önlemleri alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #karabük
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