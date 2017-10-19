Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.



Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ramazan Köse ve avukatı katıldı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın silahlı terör örgütüne üye olma suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Söz verilen sanık Köse, daha önceki duruşmalarda söylediklerini tekrar ederek, suçsuz olduğunu savundu.



Müvekkilinin tahliyesini ve beraatını talep eden sanık avukatı, Köse'nin suçsuz olduğunu öne sürdü.



Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanık Köse'nin, tutukluluk halinin devamına karar verdi.