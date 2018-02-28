banner972
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
Lavrov'dan ABD'ye nükleer silah suçlaması
Lavrov'dan ABD'ye nükleer silah suçlaması
Ceyhan Mumcu'dan Abdullah Gül'e tepki
Ceyhan Mumcu'dan Abdullah Gül'e tepki
Ulusal Kanal sıcak bölgede vatandaşın nabzını tutuyor
Ulusal Kanal sıcak bölgede vatandaşın nabzını tutuyor

Karabük'te fırtına

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde fırtına dolayısıyla okul çatısının bir kısmı uçtu.

Karabük'te fırtına

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi Köşk Sokak'ta bulunan Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi Spor Salonu'nun çatısı fırtına nedeniyle zarar gördü.

Çatının uçan sacları elektrik tellerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kopan elektrik tellerinde patlama meydana geldi. 

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alırken, Türkiye Elektrik Dağıtım (TEDAŞ) ekiplerine haber verdi.Bölgeye gelen TEDAŞ ekipleri çalışma başlattı.

Çatının uçma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, fırtına dolayısıyla çatıda bulunan sacların bir anda uçarak elektrik tellerine çarpması yer alıyor. 

Öte yandan Esentepe Mahallesi Camialtı Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın çatısına yanındaki 7 katlı inşaatın duvarı yıkıldı. 

Hasar oluşan apartmanın üst katları güvenlik nedeniyle polis ekiplerince boşaltıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #karabük
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.