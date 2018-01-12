Karabük'te gasp yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Karabük'te gasp yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Demir Çelik Kavşağı'nda bulunan bir bankta oturan iki kişinin gasbedildikleri ihbarını alan Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.



Şüpheli iki kişinin yaya olarak kaçtığını belirleyen ekipler, Esentepe Mahallesi'nde T.Ç. ve A.G'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



T.Ç’nin çeşitli suçlardan 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.