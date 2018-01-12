Karabük'te gasp yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Demir Çelik Kavşağı'nda bulunan bir bankta oturan iki kişinin gasbedildikleri ihbarını alan Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.
Şüpheli iki kişinin yaya olarak kaçtığını belirleyen ekipler, Esentepe Mahallesi'nde T.Ç. ve A.G'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
T.Ç’nin çeşitli suçlardan 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.
Karabük'te gasp yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Karabük'te gasp yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.